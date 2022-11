Kang-In Lee: "Juego con más confianza"

Lee Kang-In, como se dice en su país, está viviendo momentos importantes en su todavía corta carrera a sus 21 años. Acude a su primer Mundial, algo que se ha ganado con su continuidad y buen juego en el RCD Mallorca, en un arranque de temporada que ha empezado a mostrar el potencial que tiene como futbolista.

En el RCD Mallorca no es uno más, para sus compañeros es el jugador con más talento, lo decía el mismísimo Vedat Muriqi en Deportes Cope Baleares hace unos días, él que ha formado un gran sociedad con el surcoreano, que le ha puesto buenos balones. Sus compañeros tratan de convencerle de lo que tiene y lo que tiene que mostrar, y su entrenador también. Javier Aguirre le ha dado galones, le ha puesto, le ha apremiado a que no sea uno más. Lee ha jugado un gran arranque de liga con los bermellones, dos goles, ambos fuera de casa y tres pases de gol.

En el último partido disputado en Seúl por Corea del Sur, el público reclamó a Lee durante varios minutos al seleccionador Paul Bento, que aún no le ha dado no ya esos galones que tiene en el cuadro bermellón, sino que no le puso un minuto. El futbolista no tenía claro que iría al Mundial pero su buen rendimiento en el RCD Mallorca habrá ayudado lo suyo.

El futbolista se ha mostrado encantado con estar con su selección y acudir al Mundial, según declaraba ante los medios: "el Mundial es el escenarioj con el que sueñan todos los jugadores. Me ha alegrado mucho acudir, tenía muchas ganas de ir y muchas ganas de jugar. Estoy contento con la oportunidad de ir a la Copa del Mundo".

Sobre la mayor madurez en su juego, Lee no ve muchas diferencias: "sé que la gente dice que mi juego ha cambiado mucho pero yo siempre fui el mismo, siempre hice mi mejor esfuerzo, incluso ahora, siempre trato de mostrar una mejor imagen hoy que ayer. Hazlo siempre lo mejor que puedas, me digo".

No obstante, sí reconoce que ha mejorado su confianza: "Ahora que juego constantemente en el RCD Mallorca mi confianza ha mejorado. Lo que he sentido después de jugar varios años en la Liga es que los jugadores con mucha experiencia son habilidosos y toman buenas decisiones. Cuando me entrevistaron en España dije que creo que si jugaba bien en la liga antes del Mundial podía ser seleccionado. Así que lo hice lo mejor posible y con el máximo esfuerzo hasta el final, siempre traté de mostrar lo mejor".

Está claro que el veterano técnico, Javier Aguirre, ha tenido incidencia en ese aumento de la confianza del jugador: "Aguirre es un buen bromista, cuando supieron la noticia de mi llamada al Mundial me felicitaron. El entrenador también me dijo que participó en la Copa del Mundo como jugador y entrenador y que está seguro de que será una buena experiencia para mí".