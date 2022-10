El ex jugador del Mallorca B,Pablo Marí, se recupera de un apuñalamiento en Milán

El susto de su vida. Pablo Marí, defensa valenciano del Monza, se recupera en un hospital de Milán del apuñalamiento que sufría en un supermercado de Assago, y que ha costado la vida a una persona. Por motivos que se desconocen un individuo empezó a apuñalar a los clientes del supermercado donde se encontraba el ex jugador del Mallorca B.

El padre del jugador explicaba en El Partidazo de Cope que "estoy más tranquilo gracias a vosotros" le decía a Juanma Castaño.

"Me he enterado sobre las ocho, la primera noticia me la ha dado Verónica (mujer de Pablo). He hablado con él 30 segundos, me ha dicho que estaba bien, que nos quería mucho, nosotros igual que le queremos mucho, que está fuerte y va a salir. Todo ha sido un susto muy malo y que ha visto morir a una persona".

El diario La Gazzetta dello Sport recogía la reacción del defensa valenciano tras el ataque: "Tuve suerte porque vi morir a una persona frente a mí. Estaba con el carrito con mi bebé y sentí un dolor insoportable en la espalda. Después de eso vi a este hombre apuñalar a una persona en la garganta, frente a mí. Estoy bien, el lunes estaré en el campo".

El director general del Monza, Adriano Galliani, en declaraciones recogidas por el mismo rotativo italiano, decía que "tiene una herida en la espalda y en la boca , le han dado dos puntos en la boca, una herida también en la espalda que por fortuna sólo tiene lesionados músculos y no le ha afectado al pulmón u órganos vitales. No está en peligro pero es algo que nos ha alterado a todo el equipo, y lo que más nos duele es pensar en esa chica de 30 años que ha perdido la vida. Su mujer está aquí y la policía está interrogando sobre lo sucedido".

Galliani añadía que ha visto "bien a Pablo, pero no soy médico. Está consciente, primero ha entrado su mujer y luego ya con Palladino (su entrenador). Lo hemos visto muy fuerte, nos ha dicho que el lunes por la tarde estará en el campo. Sólo sé que tiene una fuerza increíble. Nos ha dicho hoy he tenido suerte, porque he visto morir a una persona delante de mí".

??? Pablo Marí, tras ser apuñalado en Milán



?? "Tuve suerte, vi morir a una persona delante de mí"



?? "Estaba con el carrito de mi bebé y sentí un dolor insoportable en la espalda. Después vi a este hombre apuñalar a una persona en la garganta, frente a mí"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/mLKTesEjm2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 27, 2022









El central Pablo Marí llegó a la cantera del Mallorca y jugó en el Mallorca B entre 2010 y 2013, llegó a debutar con el primer equipo en 2011 a las órdenes de Caparrós. Tras no quedarse en el club se fue al Nàstic de Tarragona para reconducir su carrera hacia la élite. Fichó por el Manchester City y tuvo varias cesiones, jugó en el Girona, Breda, Deportivo de la Coruña, donde a punto estuvo de marca en la última ocasión del partido que supuso el ascenso bermellón a primera.

Tras perder esa eliminatoria, Pablo deja el Deportivo y relanza su carrera al marcharse al Flamengo donde se convierte en el primer español en ganar la Libertadores. Posteriormente ficha por el Arsenal, Udinese y esta temporada el Monza.

En el Mallorca B coincidió con jugadores como Abdón o el espanyolista Aleix Vidal que hoy se verán las caras en Son Moix. También con Tomeu Nadal, Kevin García, Biel Company, Tomás Pina, Tejera, Sergi Enrich, Álvaro Giménez, Brandon y muchos otros.Tuvo como técnicos a Jaume Bauzà y Miquel "Nano" Soler.