Johan Mojica en COPE sobre cómo superar la delicada situación del RCD Mallorca: “Me gustan las papas calientes, van a ver a un Mojica diferente en estos partidos, es mi compromiso”

El RCD Mallorca vuelve a Son Moix en un partido ante el Espanyol marcado en rojo por la importancia de los puntos para intentar salir de zona de descenso, con llamamiento de club y aficionados a ir de la mano y vestir de rojo Son Moix.

Será el estreno de Martín Demichelis ante su afición tras el empate en Pamplona, no ha habido mucho tiempo para trabajar pero han sido días intensos. Es lo que transmite el lateral Johan Mojica en COPE.

Tras el partido más desagradable vivido en Son Moix, que fue ante la Real Sociedad con el equipo completamente desquiciado y temeroso, con bronca de la grada hacia el equipo y el palco, se ha iniciado una etapa nueva en el equipo con la llegada del nuevo cuerpo técnico, algo que indica Mojica que ha sido muy positivo. Le une una gran relación con el técnico anterior, Jagoba Arrasate, por lo que deja claro que hay agradecimiento hacia el trabajo hecho anteriormente aunque las cosas no hayan salido. Pero Mojica indica que “el equipo está ilusionado con la llegada del nuevo cuerpo técnico”.

Sobre ese trabajo de estos días, dice que “estamos cogiendo la dinámica de trabajo que traen ellos, que es bastante positiva y agradable. Es una manera de trabajar en la que hacen sentir a todos los jugadores partícipes y cómodos. Estamos muy receptivos para que lo que tenemos en mente por sacar adelante esta temporada sea así”.

El lateral zurdo subraya la necesidad de mejorar defensivamente, son el segundo equipo más goleado: “hemos sido un equipo que hemos encajado muchos goles y él quiere fortalecer esa parte defensiva, desde el portero hasta el delantero, que todos estemos involucrados en hacer bien el trabajo. El equipo está muy receptivo a hacer el trabajo que él quiere, darle solidez al equipo. El otro día pese a recibir dos goles se vio un Mallorca diferente. Nos acogemos a todo lo positivo que estamos trabajando en los entrenamientos y que se vea plasmado en los partidos”.

Reconoce el colombiano que lo más importante es seguir recuperando la confianza de todos los jugadores: “cada futbolista tiene que tener esa automotivación y autoconfianza, no todos la tienen, pero estamos para ayudarnos. A nivel del líder o cabeza de grupo, Demichelis, cuando le da esa confianza al jugador, pues es un plus, lo hace él y su gran cuerpo técnico que son fantásticos todos, estamos felices con ellos. Ha hecho sentir al futbolista protagonista, sentir el valor que tiene para que lo haga con amor y dedicación”.

Aportar más.-

Mojica siempre ha destacado más en lo ofensivo que en lo defensivo, pero reconoce que últimamente no ha aportado todo lo que quiere en ataque. ¿Qué le pide Demichelis?

“Como manda el fútbol, pues el lateral tiene que defender, construir y atacar por su lado, eso lo sé hacer muy bien, Toni (Lato) también. El que lo haga tiene que entregar todo futbolísticamente. El técnico nos exige atacar sin temor, darle esa presencia defensiva también con orden y comunicación al grupo”.

En estos momentos es cuando tiene que aparecer el carácter, más si cabe teniendo en cuenta lo ocurrido en el último encuentro, con desencuentro con la grada por el bajo rendimiento del equipo y con un Mallorca en descenso. En este sentido, dice que “algunos futbolistas llevamos varios tiros pegados, cuando particularmente la situación es así me gustan esas papas calientes como decimos en nuestro país, ahí es donde se ven los futbolistas. Queremos hacer algo grande en el Mallorca en estos puntos en juego que tenemos. Estamos muy tranquilos pero con la intensidad que debe tener esta situación”.

Liga de 12 jornadas.-

Algo en lo que ha insistido Demichelis es en hacer borrón y cuenta nueva, con una mini liga de 12 jornadas que empezó hace una semana. Dice el colombiano que “soy muy partícipe que desde que llegó el míster debemos aprender de lo que vivimos antes pero que ha empezado una liga nueva. Gracias a lo que ha mandado el míster, empezamos una liga de 12 partidos y ya empezamos sumando de visitante. Invito a que la gente a que tenga armonía, que sepan que somos los primeros e involucrados en cambiar la situación. Que se vea esa unión de principio a fin, y eso va a generar, como cuando uno está con la familia, que uno ayude al otro y haya un ambiente positivo. En nuestra casa, en nuestro estadio debemos estar así y tener una fe absoluta, como nosotros confiamos en nuestra afición”.

Dos partidos sin Virgili.-

“La sanción a Virgili me parece excesiva pero también se aprende de esto. Ahora el resto debe aportar su fútbol, a él le vendrá bien para prepararse como un animal para los partidos que vengan”.

Su motivación.-

Finalmente, Johan Mojica se compromete a intentar dar su mejor versión para ayudar al equipo: “de mi parte, al final a un hombre lo avalan los hechos. Tengo para aportar mi fútbol, van a ver a un Mojica diferente, todo para el beneficio del equipo, todo por nosotros y para darle esa alegría a la afición. Pueden estar tranquilos que voy a aportar todo mi fútbol empezando este domingo”.