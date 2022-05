Joan Sastre se quedará en el PAOK de Salónica y fichará por cuatro temporadas

Joan Sastre seguirá en Grecia. El PAOK de Salónica firmó una opción de compra en la operación de cesión desde el RCD Mallorca en el pasado mercado invernal en función de los minutos que disputara el jugador.

El porrerenc ha cumplido con las expectativas y su renovación es automática por lo que no regresará al RCD Mallorca el próximo verano. Sastre ha disputado un total de nueve partidos hasta el momento y 625 minutos, ha marcado además dos goles. De hecho ya marcó el día de su debut. El jugador está muy a gusto en el club y las condiciones económicas son buenas. No ha podido jugar la competición europea al no estar inscrito.

El PAOK tiene una opción automática de compra en función de los minutos disputados que el jugador ya ha alcanzado por lo que el lateral mallorquín fichará por cuatro temporadas. Además no es una operación cara para el club griego ya que la opción de compra es asequible.

Esta temporada Sastre disputó con el Mallorca un total de siete partidos de liga y jugó también en la Copa del Rey, pero buscaba mayor protagonismo por lo que buscó una salida en el mercado invernal.Tras su salida, el Mallorca fichaba al lateral uruguayo Giovanni González, internacional aunque en este momento se encontraba sin equipo al no haber querido renovar en Peñarol.