Javier Zamora, técnico del Hestia Menorca, pide una gran sentada en el baloncesto

Cada semana se escuchan quejas en la liga de fútbol sobre los arbitrajes. Lo que es menos habitual es en el baloncesto balear, menos aún en un técnico tan comedido como Javier Zamora, entrenador del Hestia Menorca, quien ha recordado a Luis Aragonés cuando asumió la selección nacional, hablando de una gran sentada.

Zamora encajaba mal la dirección arbitral del encuentro ante el Betis del pasado domingo, en el que los menorquines caían 78-83. El Menorca es duodécimo, sólo dos victorias por encima del descenso.

El técnico explotaba tras el encuentro por el arbitraje y la actitud de los árbitros, pero matizaba que no era por este partido tan solo, sino que según él se trata de una línea de actuación que afecta a todos los equipos. Para Zamora hay un problema en la Primera FEB y urge una gran sentada para hablar de todo esto.

Empezaba señalando diferente rasero en las faltas personales: "hay una diferencia de 21 a 37 en tiros libres, ellos han ido a la línea el doble de veces que nosotros. Nosotros hemos hecho 72 tiros a canasta y ellos 48. Hemos tirado once veces más de dos que ellos, hemos tirado casi 30 tiros de campo más y la mitad de tiros libres. Y además tenemos esas cosas que no salen en las estadísticas, con Jalen Cone fuera del partido por técnica y antideportiva. El otro día un compañero no acaba el partido porque pide un tiempo muerto y no se lo dan. Me gustaría que nos sentásemos a reflexionar qué está pasando".

Regañinas pese a los errores.-

Zamora añadía que "un jugador nuestro se va del campo con antideportiva por una acción que dos minutos después con otro jugador no lo es. En la misma acción pitan la técnica, va otro jugador a tirar los tiros libres y si no me meto en la cancha le dejan y nos sancionan con otra falta técnica. En otro partido un compañero recriminó que un equipo había jugado con seis jugadores y encima se llevó una regañina como si fuéramos críos. Tira otro señor los tiros libres, ¿Sois tres árbitros y no lo podéis hablar? en una misma acción son cuatro puntos".

El técnico se iba calentando por lo que considera actitud prepotente de los árbitros: "todavía nos regañan. Intento ser correcto siempre, nunca voy a levantar la mano para señalar a nadie, pero en algún momento alguien tiene que decir hasta aquí. Por qué los entrenadores nos tenemos que ir con esa sensación".

Y concluía: "yo creo que ya está bien. Espero que busquemos la unión todos, no sólo los entrenadores, todos, los árbitros son una parte fundamental de nuestro deporte. Son los que tienen la capacidad de marcar la justicia, vamos todos de la mano, pero vamos a hablarlo a ver qué está pasando, por qué todos los entrenadores y aficiones tienen la misma sensación".