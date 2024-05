Javier Aguirre, emocionado en su despedida: "Siento el calor de la afición"

Javier Aguirre ha contenido la emoción como ha podido. Dijo que no iba a llorar y a quejarse cuando le preguntaron por su futuro hace cuatro días y este jueves ha dicho que no quería emocionarse en el acto de despedida, un acto sencillo pero emotivo convocado por el RCD Mallorca en el que han hablado Pablo Ortells,Alfonso Díaz y el técnico, ante la presencia de dos jugadores, Antonio Raíllo y Pablo Maffeo.

El director deportivo Pablo Ortells ha iniciado el acto deshaciéndose en elogios hacia Aguirre y su cuerpo técnico, Toni Amor y Pol Lorente, que llegaron con él y se marchan con él. Ha reconocido el impagable servicio a la entidad cuando salvó al Mallorca casi desahuciado deportivamente, con el equipo casi descendido, en 2022.

Ortells afirma que han sido un cuerpo técnico excelente. "Muchas gracias, habéis sido unos grandes profesionales en el día a día, llevamos más de dosa años trabajando juntos. Además de la profesionalidad, la calidad humana que habéis tenido, es el mayor legado que nos vas a dejar. Me acuedo cuando hablamos la primera vez, llegasteis en un momento muy complicado en el que nos jugábamos bajar a Segunda. Estoy muy feliz y orgulloso de haber contactado con vosotros. Aceptasteis con pleno convencimiento e ilusión tremenda. Después de ese momento hemos vivido cosas extraordinarias, el éxito de la final de Copa, la estabilidad del club en primera que estamos consiguiente. Antes estábamos cada año en una categoría dfierente. Has colaborado en una forma extraordinaria. Sólo me cabe agradecerte, darte la enhorabuena por todo lo que has ayudado al club. Te deseamos la mejor de las suertes, gracias a ti y a Toni y Pol, lo que dijo para Javier es también para vosotros. Habéis hecho un cuerpo técnico increíble, inolvidable, con mucho éxito, como ahora recordamos a otros técnicos que dejaron huella también".



Javier Aguirre ha comenzado en su registro habitual sacando una sonrisa a todos diciendo que no se podía librar de sus ayudantes, que pensaba que se iban a quedar en el Mallorca. "Hay truco porque pensaba que se quedaban estos dos que ya no los aguanto a estos cabrones. Gracias por venir, sé que no es fácil venir a esta hora de la siesta. Para mí es atípico, cuando me he ido de los clubes me he ido sin hacer ruido. Desde aquella vez que me llamaste te doy las gracias. Uno se va y ya está, queda el trabajo, las amistades. Que algún día pueda venir y que me reciban. Siento el calor de la afición, el respeto de ustedes y también de la prensa, ha sido relación buena y de respeto. Eso es agradable. No me quiero romper, voy a aguantar como un bribón. Gracias a todos de verdad, Antonio esa parejita que están ahí, son amigos para siempre (Raíllo y Maffeo)". En ese momento se ha interrumpido con la emoción y ha finalizado el acto con un aplauso.

Ha sido un acto sin preguntas porque el técnico comparece en rueda de prensa previa al encuentro ante el Getafe. En el acto ha agradecido también al técnico Alfonso Díaz, CEO de negocio de la entidad, su trabajo.