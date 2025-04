A Javier Aguirre aún le duele su salida del RCD Mallorca: "Enterarte por la prensa"

El ex técnico del RCD Mallorca, Javier Aguirre, está encantado de la vida al frente de la selección nacional de México. Acaba de conseguir la Liga de las Naciones Concacaf en Los Ángeles tras derrotar a Panamá en la final.

Aguirre cumple su tercera etapa al frente del equipo nacional de su país y vivirá su cuarto mundial, tercero como técnico tras los de Corea y Japón (ayudante), Estados Unidos y Sudáfrica. Había disputado como jugador el de su país, México 86.

Su ciclo al frente de la tricolor durará hasta el Mundial 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Después será Rafa Márquez, su ayudante, quien tome el testigo. De nuevo con el mallorquín Toni Amor como segundo y Pol Lorente como preparador físico, el "Vasco" está contento con el trabajo que están desarrollando.

Justo cuando se cumple un año de la final de la Copa del Rey en Sevilla, perdida por el Mallorca ante el Athletic en los penaltis, Aguirre tiene muy presente al Mallorca y ha demostrado en conversación con Julio Maldonado "Maldini" que le dolió su salida del Mallorca. Fue muy comentada la temporada pasada su salida, al filtrarse que el Mallorca había contactado con Jagoba Arrasate antes de comunicarle que no iba a seguir a Javier Aguirre.

Aunque el Mallorca se mostró agradecido al trabajo del técnico y así lo hizo reiteradamente el director deportivo Pablo Ortells, aunque hubo un acto de despedida del entrenador, Aguirre, que sólo tiene buenas palabras para su etapa en la isla, muestra aún la herida que le produjo aquella salida.

En en el canal Mundo Maldini, Aguirre ha recordado su etapa en el Mallorca: "un paraíso Mallorca. Una buena cantera, buena afición, buena prensa, no porque hablen bien de mí, es una isla nunca mejor dicho también en el fútbol, no hay lío. Te dejan trabajar. es una buena plaza. ¿Qué pasó con Mallorca? hice buenas temporadas, salvamos al equipo, venían de seis derrotas seguidas y nos salvamos, hicimos dos temporadas bastante decentes, con final de Copa incluida. Las formas, eso es lo que no me pareció bien. Un hombre de mi edad y de mi trayectoria, cualquier técnico, enterarse por la prensa de que vas a salir, saber que tenían un técnico fichado. Imagínate que ganamos la Copa cómo lo hacen, si ya lo tenían fichado. Con Mendilibar pasó eso, ganaron la UEFA y se quedó".