Javi Zamora: "He seguido con ilusión el ascenso de Palmer y Fibwi, nos traerán derbis emocionantes"

El Hestia Menorca logró la continuidad en la Primera FEB en un último día agónico. Se jugaba la permanencia con su rival, el Valladolid. Uno de los dos iba al hoyo y era en feudo pucelano.

Aquel día, un equipo que no había sufrido en toda la temporada como el Hestia Menorca, sacó lo mejor de sí mismo para sellar la permanencia.

El ascenso al punto más alto de Menorca, el Monte Toro, de 358 metros, llevado a cabo por el equipo con su entrenador Javi Zamora al frente antes de la ultima jornada, fue una forma de elevarse para mantenerse en lo alto del baloncesto nacional. Objetivo cumplido.

Ahora, en plena planificación, el técnico Javier Zamora ha valorado en COPE lo ocurrido en las últimas semanas en el baloncesto balear. El Hestia ya no será el único representante de las islas en la Primera FEB, ya que se han añadido el Palmer Basket y el Fibwi Palma. A punto estuvo de lograrlo también el Class Sant Antoni. Será un año histórico para el baloncesto balear.

Zamora explica en Deportes Cope Baleares cómo lo ha vivido: "con mucha ilusión, sigueindo muy de cerrca la temporada de todos ellos, una pena Sant Antoni porque lleva muchos años haciendo las cosas muy bien y tocándolo con los dedos. Estoy seguro de que pronto estarán en Primera. Ls ascensos de Palmer primero y del Fibwi después, nos van a traer derbis que seguro serán muy emocionantes y también nos habla de la buena salud del baloncesto balear".

Sobre la salvación del equipo, dice que "ha sido un final muy intenso de temporada. Fue muy complicado, ahora cerrando etapa. Coincidía el final de un ciclo dentro del proyecto, el ascenso y consolidar la permanencia dos temporadas, ahora reconstruyendo y tratando de abrir una nueva etapa para la temporada que viene".

El técnico admite que contar con Cone, jugador determinante, era una oportunidad de mercado: "hemos podido aprovechar oportunidades de jugadores que han aprovechado para crecer. Algunos que han vuelto a la Euroliga como Edwin tras su paso por aquí. Cone que ha sido máximo anotador es muy complicado retenerle. Pero orgullosos de que se hayan revalorizado aquí. Hay renovación, no había jugadores con contrato, me gusta darle continuidad al proyecto pero nada concretado, todo encima de la mesa".

Sobre el nivel económico, el técnico está a la espera. "Se cierra ahora el tema presupuestario, nos hemos mantenido sin hacer dispendios pero con la ambición de poder crecer e ir aumentando ese presupuesto".

Finalmente, el técnico había pedido durante la temporada una sentada con los árbitros porque entendía que no se estaba respetando a los entrenadores: "no he oído ninguna iniciativa. Fue un momento en el que era recurrente que los entrenadores no acabasen los partidos. En el playoff también algún compañero ha levantado la voz. Hay muchas cosas en juego en este nivel, conviene que el baloncesto vaya avanzando para tener herramientas como instant replay que faciliten el trabajo de todos los estamentos. No parece que se vaya a implementar pero seguiremos pendientes y dando iniciativas".