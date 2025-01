Javi Lara: "Falta el jugador de la calle en nuestro fútbol"

No quedan muchos jugadores como Javi Lara en el fútbol español. Pese a no haber jugado demasiado en Primera, el cordobés ha dejado su clase allá por donde ha pasado y aunque se encontraba físicamente bien a sus 39 años, ha decidido dar un paso al lado por razones personales y colgar las botas.

El chico de Montoro, Javier Lara Grande, llegó a los 29 años a Primera División para hacer historia en el Éibar, con el que marcó el primer gol del equipo armero en la máxima categoría. Clase le sobraba, pero era jugador de otro ritmo en un fútbol que va muy rápido, que suele tener muchas piernas y poca cabeza. Un fútbol además siempre muy académico, porque pese a la gran calidad que hay en el fútbol español, se repiten los jugadores desde la base. Cuesta encontrar jugadores diferentes, jugadores que sorprendan, que manejen el cuerpo para engañar, que regateen, que encaren o que tengan último pase. Lamine Yamal representa un poco ese jugador de la calle, pura creatividad, pillería, que hoy cuesta encontrar en nuestro fútbol.

Javi es como "el tema de Lara" de Doctor Zhivago, una melodía suave que va a su propio compás, es otra música, diferente a la electrónica o incluso la distorsión que se escucha hoy en día en los vestuarios, diferente al ritmo alto y muchas veces sin pausa.

Javi Lara pasó por la UD Ibiza y fue como dicen algunos aficionados celestes el hombre que recuperó la ilusión por el fútbol en Ibiza, no sólo jugó en la UD Ibiza, enganchó a mucha gente de nuevo al fútbol en pleno crecimiento del club de Amadeo Salvo para conseguir alcanzar el fútbol profesional. Formó parte de aquel equipo que llegó a la Segunda División y trajo a Ibiza el fútbol profesional por primera vez.

Lara hubiera querido seguir un tiempo más en Can Misses, pero fue despedido con honores en una decisión difícil de entender tras el primer año en Segunda, tras conseguir la permanencia. Junto a Manu Molina y Morillas, tres héroes de ese Ibiza que tuvieron que hacer las maletas. Pésimas decisiones deportivas, como quedó demostrado al año siguiente con un proyecto descabellado que propició una temporada nefasta y el descenso. El cordobés tiene las puertas abiertas, en su día el presidente Amadeo Salvo le propuso trabajar en el área deportiva, pero entonces Lara quería seguir jugando a fútbol. Hoy mira fútbol y piensa en un destino con el título de director deportivo en el bolsillo.

Desde la pausa de estos días tras retirarse en el Linares, Lara responde en Deportes Cope Baleares a la pregunta de por qué no hay muchos jugadores como él en el fútbol de hoy. "Cuando te des un paseo por la calle y en la primera plaza que te encuentres con una señal prohibido jugar a la pelota, quitas la señal. Ahora si un niño quiere jugar a fútbol tiene que ir a entrenar con un equipo o a una escuela de tecnificación. Antes iban a entrenar una hora y el resto estaban en un parque o una plaza. Por eso los jugadores son iguales, se perfilan bien, controlan bien, juegan bien, pero se ha perdido el jugador pillo, el de la calle. Eso no lo hay. Y luego hay tanta información que si no tienes esa información parece que no trabajas, te saturan con la información y todo el mundo juega en función del rival y hace que se apueste menos por el talento. Es mi opinión personal pero cada uno lo ve a su manera".

Para seguir con su reflexión sobre el fútbol de hoy, el ex de Ibiza, Éibar, Elche, Córdoba, Ponferradina o Alcorcón entre otros, dice que "este año en la Eurocopa, lo estabas viendo y te aburrías. Y otros años no te querías perder un partido".

Sobre su mejor recuerdo en el fútbol, dice que "mi primer gol en primera con el Éibar". En cuanto al peor, "en el fútbol se sufre más que se disfruta, quizá lesiones". Ahora encamina su futuro a "ver fútbol. Conozco a mucha gente, he estado en muchos clubes y en muchas ciudades y voy a seguir viendo fútbol para irme preparando. Tengo el título de director deportivo".

Sobre una vuelta a la UD Ibiza dice que "el presidente siempre hace las cosas con sentido común. Yo estoy agradecido al trato que siempre me dio, es una persona franca como yo por eso nos entendemos. Por eso todo lo bien que le vaya yo me alegraré".