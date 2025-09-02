Jaume Munar cae ante Musetti y se despide en octavos del Abierto de EEUU, su mejor Grand Slam

Jaume Munar ha dicho adiós al torneo de su vida en cuanto a Grand Slams se refiere, llegar hasta octavos de final ha confirmado su progresión y le hace también derribar muros mentales. Haber llegado a octavos del Abierto de Estados Unidos le va a situar entre los 40 mejores del mundo por primera vez.

Hace unas semanas conseguía meterse también en el top 50 por primera vez. A sus 28 años, el santanyier ha conseguido esa madurez competitiva que parecía alcanzaría antes cuando era un joven prometedor que ascendía con la inspiración de Rafa Nadal, en la propia Academia.

Munar no tuvo, sin embargo, opciones ante el italiano Lorenzo Musetti al estar mermado físicamente por un proceso gripal y caía en tres sets, 6-3, 6-0, 6-1 en una hora y 37 minutos.

Un resultado duro para el mallorquín, que debutaba en unos octavos de final de un 'Grand Slam' tras disputar un gran inicio de torneo.

En el partido se vio a Munar por debajo del nivel que estaba ofreciendo en Nueva York, con dificultades para moverse y físicamente vacío. En el duelo de enfrentamientos entre ambos iba ganando el mallorquín por 2-1 pero esta vez se veía que no mantendría esa superioridad.

Munar lo dio todo en la pista, aunque no pudo evitar que Musetti le barriera de los octavos de final. Durante el tercer set, el mallorquín se dejó caer sobre la pista por agotamiento. Pese a su derrota este lunes, Munar está viviendo el mejor año de su carrera, logrando por primera vez una tercera ronda en un 'grande' en Wimbledon y alcanzando ahora la cuarta ronda en Nueva York. Además, el tenista escalará al puesto 37 de la ATP al concluir el torneo, su mejor ranking hasta la fecha.