Jaume Munar alcanza la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos por primera vez

Jaume Munar ha confirmado las expectativas que ha levantado en el que es el mejor año de su carrera, al derrotar al canadiense Diallo y meterse en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

El santanyier ha ganado por primera vez a Diallo, quien fuera su verdugo en Mallorca y también en un antecedente también en Nueva York. Munar vencía en tres sets (7-5, 6-3 y 7-5 en 2h37) mostrando su juego más solvente y alcanza por primera vez en su carrera la tercera ronda del US Open, es la segunda vez en un Grand Slam tras haberlo conseguido en el pasado Wimbledon. Ahora se medirá al belga Zizou Bergs, número 46 del mundo, rival al que no se ha medido nunca.

El mallorquín va a conseguir con este triunfo en Flushing Meadows meterse por primera vez en su carrera en el top 40. Es decir, Munar sigue derribando muros tras haber conseguido meterse entre los 50 primeros en este 2025.

El trabajo que viene desarrollando con una psicóloga, como él mismo recordaba el pasado mes de Junio, está siendo muy importante y determinante en la mejora de su juego. Esta mejora le ha hecho también mejorar en el saque y en la agresividad en el juego. Munar tuvo que sobreponerse al apoyo de la grada por el canadiense y agarrar bien una victoria que no se le debía escapar.

Satisfecho.-

"Estoy contento. Comentaba antes con mi equipo, que sobre todo por el resultado. A nivel tenístico son partidos muy complicados. Hacía muchísimo viento y ahí fuera estaba difícil. Después, él tiene un tipo de juego que te incomoda mucho, te presiona constantemente. Une puntos increíbles con fallos a veces grandes, por así decirlo. Y nunca sabes si ser más agresivo, ser un poco más conservador, y tienes que jugar con ese balance durante mucho rato. Y se hace realmente a nivel mental difícil. También, Diallo se me había encasquillado el año pasado con la victoria de aquí, perdí también este año en Mallorca. Me costaba jugar contra este tipo de jugadores, y me cuesta, y así que muy contento de conseguir la victoria”.