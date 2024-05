Jaume Costa ha sido la primera baja oficial del RCD Mallorca. El lateral valenciano atiende a Deportes Cope Baleares en el momento del adiós, aunque quién sabe si un hasta luego.

A pesar de sus 36 años, quiere jugar otro año y reconoce que si el club le hubiera ofrecido renovar meses atrás no hubiera dicho que no. Ahora el jugador quiere estar cerca de su familia y preferiría encontrar algo en su tierra, cerca de casa. Si no encuentra nada que le convenza, tiene "las puertas abiertas" de la entidad, ya que el director deportivo Pablo Ortells le ha propuesto incorporarse al staff del primer equipo.

En cuanto a la temporada, Jaume Costa reconoce la montaña rusa con la alegría de la Copa y lo mal que lo han pasado en la liga, admite que el inicio fue complicado y que hubo que hablar con el técnico para intercambiar impresiones. El defensa recuerda cómo Javier Aguirre reunió a los capitanes, y que algunos jugadores debían dar más.

Costa se muestra agradecido a las muestras de cariño de compañeros y aficionados, admite que lo que más le llena es haber podido ayudar a compañeros como Antonio Sánchez, y que en Mallorca se ha sentido como en casa.