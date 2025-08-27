Jan Virgili: "Salgo a jugar como si estuviera en mi barrio"

Ha dicho Jagoba Arrasate en los últimos días que todos los entrenadores quieren incorporar gol a sus plantillas, pero que en su caso necesitan otra cosa más, reforzar el camino hacia el gol con desborde y velocidad.

Es lo que no tiene todavía, no tuvo en toda la temporada pasada, era y es el objetivo prioritario del técnico para este curso, dos mejor que uno aunque en estos tiempos no es lo que uno quiere sino lo que puede, la ley del fair play financiero, por lo que quizá sólo llegue uno.

Ese jugador que intenta cerrar el Mallorca y que ha pretendido durante todo el verano el Mallorca es Jan Virgili Tenas, extremo de 19 años recién cumplidos este mes de Julio y que pertenece al Barça At.

El jugador tiene claro que quiere jugar en Primera División y estaba por la labor de jugar en el Mallorca. El club bermellón intenta cerrar su traspaso con el Barcelona y lo hacía directamente en una cumbre Ortells-Deco este martes en Barcelona.

Lo que puede aportar un jugador que aún no ha debutado en Primera División es lo que no tiene el Mallorca en su plantilla, ese desborde y la imaginación del jugador de la calle. Así se define el propio Virgili, quien tras haber hecho un gran partido en la final Intercontinental Sub 20 ante Flamengo en Brasil, anotando un gran gol, afirma que "va bien siendo tan jóvenes tener estos escenarios. Me encontré muy bien, la gente y la presión me dan igual y salgo a jugar como si estuviera en mi barrio. Contento con el partido a nivel personal pero hubiera preferido jugar peor y ganar el título".