Jagoba Arraste: "El cambio que hemos propuesto no es fácil"

El técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ha analizado a preguntas de Deportes Cope Baleares cómo está siendo la evolución del equipo tras su propuesta táctica, distinta a la de su antecesor Javier Aguirre. Y es que el cambio es brusco, del repliegue y la defensa de cinco a una defensa más adelantada y jugar con 4-4-2 o 4-2-3-1 cuando no un 4-3-3 que últimamente no emplea.

Pero la cuestión es dónde pone la presión y es obvio que el equipo arriesga más y eso tiene también sus peligros. Sin embargo, el equipo bermellón con ocho goles encajados es de los menos goleados, señal de que las cosas van bien. "Tenemos margen de mejora pero era uno de los aspectos a trabajar. Hacer ver al equipo que defendiendo hacia adelante se puede hacer bien y cuando el equipo venía de defender más atrás y además hacerlo tan bien. Ese cambio no es fácil pero para eso está la pretemporada también. Y cuando tienes jugadores de la calidad de Raíllo, que es como la prolongación del entrenador en el campo, es más fácil todo".

Añade que "venían de defender de otra manera. Los defensas están más cómodos defendiendo por acumulación, están más arropados, además jugaban tres centrales y si eres central tienes más opciones de jugar, cada uno tiene sus intereses. A los centrales es a los que más me ha costado hacerles ver que esto también puede ser productivo".

No obstante, el técnico afirma en Cope cuál ha sido la buena herencia de Javier Aguirre y Toni Amor: "muchísimas cosas, en el día a día la familia del vestuario, cómo entrena cada día y es generoso en el esfuerzo. Eso me lo he encontrado porque lo tienen y porque los cuerpos técnicos anteriores han incidido en ello".

Hace unos días, Jagoba pudo felicitar al ex bermellón Vicente Moreno en Cope Navarra por el buen arranque de Osasuna: "un buen amigo que tengo en Cope Navarra (Alberto Sanz) me pidió saludar a Vicente Moreno, mantengo muy buena relación con él desde que estaba en el Nàstic y yo en Soria". Y recuerda con una sonrisa cómo le preguntaban por los puntos del equiop en Pamplona: "allí hablaban mucho de si íbamos sobre el horario previsto y aquí con 14 puntos en teoría no voy a decir que esté mal pero hay que seguir en esta línea".

Muriqi de vuelta.-

El técnico confirmaba que Vedat Muriqi tiene opciones de volver ante el Rayo, como Asano. Sobre si ve juntos a Muriqi y Larin o bien opta por otra fórmula (ahora estaba jugando Dani junto a Larin), indicaba que "no han coincidido aún mucho, estoy seguro de que van a coincidir sobre todo si los dos están bien. Si dos jugadores están bien los tengo que aprovechar. Abdón también está mejor ahora. Cuantas más piezas y mejor nivel mejor para mí".

Sobre el canadiense, al que se ve feliz, decía que "Larin es de pocas palabras y pocas sonrisas, pero él sabe que confiamos en él y los compañeros confían en él. Es verdad que empezamos probándole en otra posición que ya conocía, pero está más cómodo arriba".

Otro jugador que ha mejorado es Pablo Maffeo: "tuve una conversación con él. A Maffeo hay que escucharle. Por lo que sea estaba gestionando mal las lesiones y no ser protagonista. Con la ayuda de una persona ajena, de los capitanes, la nuestra. Ahora es feliz y cuando es feliz su rendimiento es bueno".

Supercopa.-

El técnico bermellón se moja sobre la Supercopa en Arabia, ya lo vivió el pasado año y reconoce que no es lo mejor para él como técnico ni tampoco para las aficiones. Una competición que deja beneficios para los clubes y sobre todo la RFEF por el dinero que paga Arabia Saudí. Sin embargo si hablamos de fútbol dice que "jugarla allí lo desvirtúa todo un poco. Primero el año pasado nos pitaban porque ni nos conocen y Osasuna jugaba contra el Barcelona. Este año va a ser igual porque vamos a jugar contra el Real Madrid. Allí son todos del Real Madrid o del Barcelona y somos como convidados de piedra. Es una pena porque si se hubiese hecho aquí hubiéramos podido movilizar a nuestra gente también. Entiendo que es algo histórico para el Mallorca pero no lo podemos vivir de esa manera que nos gustaría".