Jagoba Arrasate: "El único club que ha apostado de verdad por Larin es el RCD Mallorca"

El técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ha hablado claro sobre la situación de Pablo Maffeo y Cyle Larin, de los que ha reconocido que tienen la cabeza más fuera que dentro del RCD Mallorca. Considera que ahora mismo "chocan los intereses individuales con los colectivos", al tener decidido ambos salir del Mallorca. Considera que estas situaciones se evitarían si al empezar la liga estuviera ya cerrado el mercado.

No ha hablado igual del caso de Samú Costa, quien también tiene interés en salir y que podría ir a Arabia Saudí, en el caso del portugués Arrasate ha dejado claro que el jugador ha intentado estar ante el Celta pero que físicamente no está bien.

En cuanto a lo ocurrido con Maffeo esta semana en el entrenamiento del miércoles, dice Arrasate que "tiene una molestia en el pie, lleva tiempo con esa molestia. El miércoles no le veía bien y le saqué del ejercicio porque estábamos jugando con uno menos".

En cuanto a Larin dice el técnico que "si se queda es un activo nuestro. El único club que ha apostado por Larin es el Mallorca que pagó un traspaso y aquí está, los demás mucho hablar, mucho ruido, pero nadie ha apostado".

Ha sido contundente sobre la situación de Maffeo y Larin: "son dos jugadores que no tienen la cabeza aquí y que consideran que ha acabado su ciclo aquí y tienen que salir. Pero es como cuando estás en la cárcel, si al final te quedas tendrás que hablar con el compañero, ir al gimnasio, estudiar, eso cambia a uno de Septiembre".

Finalmente, el técnico ha dejado claro que si se marcha Maffeo tendrá que llegar otro lateral diestro aunque esté empleando a Antonio como recurso.