Jagoba Arrasate sobre los partidos de liga fuera de España: "Adulterar la liga la adulteran muchas cosas, también el repartido televisivo"

Es el asunto de la semana, en un fútbol que cada vez es menos del aficionado aunque es al final el que le da sentido a todo esto, lo de llevarse un partido de liga fuera de España no acaba de convencer a muchos actores del fútbol.

Mientras los dirigentes lo ven de otra manera y entienden la necesidad de seguir vendiendo mejor la imagen de la liga y exportarla, encontrar nuevas vías de ingresos porque la fiesta hay que pagarla, los protagonistas, jugadores y técnicos, se muestran en general contrarios, compartiendo con los aficionados que quitarle un partido o más a un seguidor de un equipo no es lo mejor.

En este sentido, el técnico del RCD Mallorca Jagoba Arrasate ha compartido la reflexión de su ex pupilo Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, sobre la idea de llevar la liga fuera de España y en concreto a Miami. Pérez decía que de nada vale quejarse si no se hace algo y que a la vez ellos mismos están tan bien pagados gracias a ese negocio en el que quieren seguir.

"Adulterar adulteran muchas cosas, el reparto televisivo. Suscribo las palabras de Íñigo Pérez, nos quejamos pero luego no hacemos nada. Tenemos que apechugar porque hay unos clubes en la liga y nosotros formamos parte de los clubes y tenemos que hacer ver esas cosas. Si no hacemos nada, pues no vale protestar. Tengo algún amigo pelotari en Miami y seguro que lo acoge como una buena noticia. Hace tiempo ya que la guarnición se comió al solomillo. Si pensamos que hay cosas que cambiar hemos de trasladarlo a la liga, sino sólo protestamos, hay que hacer otro trabajo y de otra manera".

Comienza la liga.-

En la previa del estreno liguero de otra temporada para el Mallorca, su segunda temporada en la isla, Jagoba Arrasate ha dejado fuera de la lista a los jugadores que están por la labor de marcharse, Greif, Maffeo y Larin (Greif con acuerdo con el Lyon, Maffeo y Larin sin nada concreto aún no se ven en condiciones de aportar), a la vez que no puede contar con Samú Costa por lesión. Van a debutar Pablo Torre y Mateo Joseph (ya inscrito). Mientras que chicos como los recién llegados, Salhi, Bergström y los canteranos Luna, Domenech y Salas también forman parte de la lista.