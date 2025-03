El Illes Balears Palma Futsal, ante otro gran reto

Llega el primer momento clave para el Illes Balears Palma Futsal en esta recta final de temporada en la que el equipo mallorquín afrontará dos Final Four, la de la Copa del Rey y la de la Liga de Campeones y la pelea por el título. Antes de llegar a esos partidos, eso sí, el equipo que entrena Antonio Vadillo afronta hoy a las 21.15 horas un reto. Ese reto no es otro que el de pasar de ronda en su debut en la Copa de España. A diferencia de otras eliminatorias en las que, tradicionalmente, se veían las caras Movistar Inter y Palma, este año el conjunto verde pistacho no se enfrentará a los madrileños pero la empresa no será en absoluto fácil ya que su rival no será otro que ElPozo Murcia, anfitrión del torneo.

Los mallorquines se enfrentarán de nuevo a uno de los históricos del fútbol sala nacional que, además, contará con el apoyo de los aficionados que, a buen seguro, poblarán las gradas del Palacio de los Deportes de Murcia. De cara al partido, Antonio Vadillo no podrá contar con Luan Muller que ha sido sancionado con un partido tras su expulsión en liga ante el Movistar Inter ni con Marcelo. El brasileño ha podido regresar ya a España tras recuperar su pasaporte pero al no haber entrenado con el equipo esta semana, ha ido directo a la isla y no a Murcia para participar con sus compañeros en esta Copa de España.

"Llegamos con mucha ilusión y muchas ganas. Sabemos que es una competición totalmente diferente y que nos enfrentamos a un grandísimo equipo como ElPozo, que ahora ha recuperado su identidad y la alegría en el juego. Pero nosotros también estamos bien, venimos compitiendo y jugando a un buen nivel, bien clasificados en la liga regular, y vamos con la ambición de hacer un gran partido", comentaba Vadillo en la previa de un partido en la que los mallorquines esperan pasar de ronda y seguir soñando con una