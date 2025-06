Hugo Ramón, regatista: "A los que ensucian las playas les llevaría a ver el daño que hacen a la fauna marina"

Hugo Ramón se halla inmerso en el proyecto de su cuarta participación en la Mini Transat, la regata en solitario y sin asistencia que se disputa en veleros de 6 metros y que une Francia con Guadalupe, en el Caribe.

El regatista mallorquín ha hipotecado parte de su vida, una vida que como él dice ha dejado en pausa para volcarse en este proyecto a costa de mucho sacrificio personal. Le mueve el ánimo de volver a sentirse regatista de altura, afrontar un gran reto en el Atlántico, veinte años después de haber sido el regatista más joven en completar la Mini Transat, una regata por cierto que cumple 25 años.

No tenía necesidad, tenía una vida estable, sin embargo ha obedecido esta pulsión por el mar y el desafío hacia sí mismo. Acaba de publicar un libro: "Horizontes", sobre sus tres Mini Transat anteriores y un cuento con dibujos para explicar su historia a los más pequeños.

Aunque cuenta con patrocinadores como Cristalmina y Majórica, explica en Deportes Cope Baleares que ha tenido que pedir un préstamo para acometer los gastos mientras sigue en búsqueda de más apoyos.

El regatista y vocal también del Real Club Náutico de Palma no quiere llorar ni culpar a nadie de no tener algún patrocinador más, "algo tendré que hacer mejor" dice para que su proyecto encuentre aún mayor respaldo en su isla.

Hugo Ramón reconoce en el test de Deportes Cope Baleares que el deportista al que más admira es Kilian Jornet, que el mar para él es "pasión", por ello le duele, como a muchos, ver las imágenes que se han visto de nuevo estos días en la costa de Baleares. La suciedad en las playas no sólo es una muestra de incivismo y falta de actuación contundente de la administración en vigilancia y sanción, sino que alerta del peligro que supone. ¿Qué le diría a quienes ensucian las playas? "Les diría que viesen lo que esto provoca en la fauna marina, que lo vieran con sus propios ojos".

El reto de la Mini Transat.-

El pasado mes de Abril batió el récord de la Vuelta a Mallorca, dejándolo en 19 horas, 51 minutos y 29 segundos, un reto que le sirvió también para dar a conocer su reto de la Mini Transat.

La regata arranca en Les Sables d'Olonne, en la región de la Vendée, costa atlántica de Francia, el 21 de Diciembre. Son 4.000 millas náuticas en dos etapas, desde Les Sables a La Palma y desde allí a Guadalupe.

Contará con seguimiento de su compañero de equipo por tierra siguiendo el litoral español y después se trasladará a La Palma, por si surge cualquier problema que se pueda solucionar en tierra. Los regatistas tienen prohibido recibir asistencia en el mar pero tienen permiso para recibir ayuda en tierra por un tiempo de 12 horas.

¿Por qué?

"Es mi pasión, mi vida y mi peor pesadilla también, tanto como cuando trabajo como capitán profesional o preparo una regata como la Mini Transat. Aquí tienes que ser jefe de empresa también porque lo hago casi todo solo pero tengo expertos que me ayudan. Es volver a sentirte vivo, volver a ponerte al límite, estar solo en medio del Atlántico es algo que pocos pueden decir. He publicado el libro sobre las tres Mini Transat anteriores, es una parte divulgativa también y hacer ver al mundo que hay algo fuerte que se llama pasión, esto rige mi día a día. Lo que quiero es llegar al otro lado sabiendo que he dado todo, en todos los sentidos. Estoy preparándome para intentar ganar, luego lo conseguiré o no. Para cruzar el Atlántico, esto ya lo he hecho, me preparo para intentar ganarla".

El día que salvó a un compañero.-

Los peligros de la regata son obvios, en solitario y sin asistencia, bien lo sabe el propio Hugo que en 2005 salvó la vida a otro regatista. Lo que Hugo considera azar, suerte, quién sabe si intuición o algo más que le guio para dar con una persona en mitad del océano y de la noche. Alguien vive, Christian se llama, gracias a Hugo, y eso es algo muy fuerte.

"Tuve el presentimiento, volví atrás en medio de la noche flotando en medio del mar. Escuché algo a lo lejos, al cabo de un rato para limpiarme la cabeza volví y encontré ese barco, estábamos a unos 500 kilómetros de la costa de Brasil. Lo encontré en medio de la noche, desnudo y flotando. Él se estaba dejando morir porque sabía que había muy pocas opciones de que alguien le rescatara".

"Un Nadal de la vela".-

El ex jefe de los servicios médicos del Mallorca, el Dr. Joan Roig, le asesora y tiene una gran amistad con Hugo Ramón. El médico ensalza la figura del regatista: "como a cualquier deportista de élite le prestamos un acompañamiento médico, lo que tenemos en Mallorca con tantos deportistas de élite es algo fuera de lo común. Hugo está a la altura en vela de Nadal en tenis, Cooper o Sete en piragüismo, o los pilotos de motos por ejemplo. Dentro de ese nivel de exigencia también lo es y son retos para nutricionistas, psicólogos, para todos los que le acompañamos, estas empresas titánicas en las que se embarca son algo extraordinario".