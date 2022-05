Guevara logra su primera victoria al más puro estilo Lorenzo

En el fin de semana en el que el mundial de motocociclismo reconocía de nuevo la carrera de Jorge Lorenzo al nombrarle leyenda del campeonato mundial, un compatriota suyo quiso emularle de la mejor manera posible. Izan Guevara, una realidad ya del motociclismo mallorquín, sumó el primer triunfo de la temporada tras un adelantamiento espectacular en la última curva del circuito de Jerez. En esa curva, que lleva precisamente el nombre de Jorge Lorenzo, Guevara decidió emular al expiloto mallorquín y realizar un adelantamiento "por fuera" para dejar atrás a sus rivales y coronarse por primera vez en esta temporada en lo más alto del podio.

"Ganar en Jerez, con todo el público en las gradas, es muy especial y ese último adelantamiento, por fuera, en la última curva del circuito, la de Jorge Lorenzo, ha sido increíble" señalaba al acabar Guevara que califica también de "increíble" en los micrófonos de Dazn el fin de semana vivido en Jerez en el que además de ganar la carrera había firmado la Pole Position.

Sobre el adelantamiento final, Guevara comentaba al acabar la carrera que "sabía que podía porque esa frenada la hacía muy fuerte, me he quedado un poco frenado para ralentizar a los que venía por detrás pero en seguida he acelerado y ya he podido hacer primero" reconociendo eso sí que todo había sido "improvisado" en ese momento de la carrera.

La victoria lograda por Guevara en Jerez refrenda el notable trabajo que venía realizando hasta la fecha el piloto mallorquín, un trabajo que le había hecho lograr ya buenas actuaciones en anteriores grandes premios aunque la victoria se le había resistido y fue en Jerez, el circuito por excelencia del motociclismo español con permiso del Ricardo Tormo, en donde llegó un primer triunfo que, a buen seguro, dará un mayor impulso al piloto balear