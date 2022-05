Gran decepción en el Atlético Baleares tras quedarse fuera del playoff de ascenso

De nuevo fuera del playoff de ascenso a Segunda División. Un proyecto hecho con el objetivo del ascenso directo, lo que han conseguido el Andorra y el Racing se queda fuera de la lucha por el ascenso tras haber estado 34 jornadas en los primeros puestos. La mala segunda vuelta ha terminado pasando factura al equipo balearico, que fue dirigido en el último partido por el secretario técnico, Jordi Roger, tras la destitución de Eloy Jiménez.

Los blanquiazules vencían 0-4 en San Fernando, con doblete de Dioni además de Pastrana y Hugo Rodríguez, pero no se dio la carambola que necesitaban. No era descabellado que el Nàstic no ganara en Alcoy y el Linares no lo hiciera en Sevilla, pero ganaron. Y ahí se esfumaron las opciones. La dececpión es mayor por haber sido una tendencia a la baja, por haber estado muchas semanas en puestos de ascenso y de playoff y escaparse al final tras un sinfín de decepcionantes partidos, sobre todo en la etapa de Eloy Jiménez, que sólo ganó 3 de 12 partidos.

Se ha demotrado que la destitución de Xavi Calm no fue una medida acertada, aunque hay que reconocer que en el momento de su destitución, el equipo balearico, aunque en playoff, llevaba una trayectoria descendente. Había dos opciones, apostar por Calm o buscar un revulsivo. Se apostó por lo segundo pero el problema fue la elección del sustituto. El equipo no mejoró sino que empeoró, excepción hecha de algún partido como la goleada ante el Barcelona B.

Las máximas expectativas levantadas por el proyecto y la plantilla confeccionada han hecho que la decepción haya sido mayor. Al final de la primera vuelta los balearicos eran terceros con 33 puntos a siete puntos del líder. En la segunda vuelta han sumado 26 puntos. El descenso de rendimiento vino por la falta de partidos en Diciembre por suspensión de partidos, la gran Copa del Rey que ha sido sin duda histórica para el Atlético Baleares enfrentándose a tres primeras y poniendo al club en el mapa nacional, goleada al Getafe, eliminación del Celta y gran duelo ante el Valencia. Ha sido la cima de una temporada con lleno en el Estadio Balear que nunca se ha producido en la liga, con medias entradas durante toda la temporada.

Pero la Copa del Rey pasó factura y también la plaga de lesiones. Muchas ausencias durante demasiado tiempo, primero en defensa con Olartua, después en el centro del campo con jugadores como Hugo Rodríguez, Armando, Petcoff, Cordero, Alfonso... que estuvieron muchas jornadas de baja.A ello se une el bajo rendimiento de jugadores caros como Vinicius y la mala solución de Eloy.

Jordi Roger trató de liberar al equipo para el último compromiso, hacer su trabajo y que se dieran los resultados:

"La sensación es muy triste. Es una pena porque hemos estado 34 jornadas en playoff y nos salimos fuera la semana pasada. Hemos venido a hacer nuestro trabajo pero no se ha dado. No dependíamos de nosotros. Lo perdimos la semana pasada y hemos pagado los platos. No hacemos playoff pero el equipo lo merecía con 34 jornadas, repito. La sensación es muy mala. Durante la liga hay muchos factores, hemos dejado escapar puntos, fuera de casa solo hemos ganado 5 partidos, somos los principales culpables, la hemos cagado nosotros. Me sabe mal porque queríamos dar una alegría a la afición, dentro del vestuario hay un gran partido. Ya dije en la previa que no tenía varita mágica, he intentado liberar a la plantilla porque les he dicho que son un equipazo y ha sido un privilegio entrenarlos una semana. Hay que pasar el luto, levantarse y trabajar con Patrick en la próxima temporada. Me sabe muy mal por la afición y por el presidente”.

La incógnita ahora es cómo se mira al próximo proyecto, qué quiere hacer el presidente Ingo Volckmann, si dar continuidad a esta plantilla con algunos retoques o renovarla, si quiere hacer otro proyecto tan ambicioso. Si se cuestiona la continuidad del director deportivo Patrick Messow o cuenta con toda su confianza. Son muchas preguntas, a partir de ahí elegir entrenador para la próxima temporada.