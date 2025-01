Golpe de timón en la UD Ibiza: destituido el responsable deportivo Juan Giménez y suena Javi Lara

Golpe de timón inesperado en la UD Ibiza, tras una nueva derrota del equipo que dejó muy desencantado al técnico Paco Jémez. El presidente Amadeo Salvo ha decidido hacer borrón y cuenta nueva en pleno mes de Enero cuando acaba de comenzar la segunda vuelta y destituir al secretario técnico, Juan Giménez.

El objetivo es claro, empezar a trabajar con otro responsable deportivo en las fechas en las que se debe empezar a planificar, sea para una categoría o para otra. El presidente no ha querido esperar más esta temporada, tras ver cómo la fuerte inversión del club no se ha traducido en un equipo competitivo que pueda aspirar al objetivo marcado del ascenso. La plantilla no ha dado nunca la sensación de estar para mirar hacia arriba, ni con Pep Lluís Martí ni ahora con Paco Jémez.

El equipo muestra muchas limitaciones, jugadores que llegaron con el nombre labrado en el paso pero muy lejos de un rendimiento adecuado, como Naranjo (que ya no está), Mo Dauda o Quique González. La sensación es que el equipo es bastante peor que el de la pasada temporada, cuando con Fernández Romo hizo una gran primera vuelta. Esta temporada no ha sido competitivo en ningún momento, no ha tenido gol, no ha generado apenas ocasiones y por contra no ha sido lo combativo que esta categoría exige.

Juan Giménez llegaba al Ibiza tras el descenso a Primera RFEF, procedente del Deportivo de la Coruña, llegaba junto a Fernández Romo con quien había coincidido en el Cornellà.

La UD Ibiza tiene mucho que mejorar para mirar hacia arriba, pero sobre todo para no mirar hacia abajo. El domingo reciben al Mérida, quinto clasificado con tres puntos más.

Javi Lara suena como sustituto.-

En plena crisis deportiva, el nombre de Javi Lara ha comenzado a sonar en Ibiza como posible sustituto de Juan Giménez. Recién retirado el que fuera centrocampista celeste, la semana pasada contaba en Deportes Cope Baleares que su objetivo es seguir viendo fútbol y que como director deportivo titulado, su aspiración pasa por continuar en el fútbol. Preguntado por un posible futuro en la Udé, cuya puerta le dejó abierta Amadeo Salvo cuando no se renovó su contrato, el cordobés indicaba que el Ibiza había sido una de sus etapas de mejor recuerdo, que Salvo siempre le trató bien y que se alegrará siempre de que le vaya bien. ¿Juntos?