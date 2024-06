El futuro incierto de Joan Mir y Augusto Fernández en Moto GP

La parrila está que arde en el Mundial de Motociclismo. El fichaje hecho oficial este miércoles de Marc Márquez por Ducati, que se ha conocido a continuación del fichaje de Jorge Martín por Aprilia, está provocando un movimiento sísmico en el Mundial más propio del fútbol que del deporte de las dos ruedas.

Cada vez quedan menos plazas lo que puede complicar el futuro en la cilindrada reina de los dos pilotos mallorquines de Moto GP, dos campeones del mundo como Joan Mir y Augusto Fernández, que están teniendo un año muy frustrante en el furgón de cola del Mundial. Se esperaba que este año la Honda que pilota Joan Mir diera algo más de si, pero cada fin de semana se repite la historia, la moto no va y Joan no puede competir, cuando no acaba cayéndose o con alguna avería.

En cuanto a Augusto, no ha podido dar ese paso adelante con la KTM en el equipo GasGas, a pesar de que su compañero Pedro Acosta, que ya sabe que llevará una moto oficial en el Red Bull KTM el próximo año, marcha en quinta posición del Mundial. Augusto es todo impotencia y deja serias dudas sobre la moto que tiene a su disposición por mucho que su compañero esté delante.

Lo cierto es que cada vez quedan menos monturas para el próximo Mundial. En el caso de Joan Mir seguir en Honda no parece una buena idea, acaba contrato y habrá que ver una variable importante: su motivación. El mallorquín da muestras de cansancio mental con este año y medio tan negativo que está soportando en Honda y la rumorología del paddock le sitúa en Aprilia.

Augusto por su parte deberá pelear por un sitio en el equipo GasGas. El campeón del mundo de Moto 2 en 2022, está viviendo momentos complicados. Las carreras no esperan a nadie y se tienen que dar todos los elementos para seguir contando con la confianza de los equipos.

Habrá que ver también si Izan Guevara, campeón del mundo de moto 3, que tuvo su mejor resultado el pasado fin de semana con una octava posición en Mugello. El piloto del equipo Aspar también está teniendo un año complicado en la cilindrada intermedia pero parece que poco a poco va entrando en buena dinámica.