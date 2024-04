Fernández Romo: "Es un día en el que se ve todo negro"

Es inexplicable lo sucedido con la UD Ibiza esta temporada. Tras una primera vuelta de ensueño, con récords positivos y entre los mejores equipos de España, se ha caído por completo en la segunda vuelta. De perder un partido a acostumbrarse a perder.

Los números de la segunda vuelta serían de descenso para un equipo que peleaba codo con codo con el Castellón durante la primera parte del campeonato. Tras ocho jornadas sin ganar volvió a levantar la cabeza con dos victorias consecutivas. Tras ganar en el Estadio Balear todo han sido malas noticias, derrota en casa ante el Atlético B y la de ayer en Antequera vuelven a sumir en el pesimismo a los aficionados celestes.

El equipo dio mala imagen en Antequera donde hizo lo más difícil, empatar el temprano gol local, con un buen tanto de Eugeni Valderrama. La celebración del centrocampista ya hacía pensar que el equipo está bloqueado, más agobiado que confiado. No les salen las cosas.

En las últimas horas ya suenan nombres de posibles sustitutos para el técnico Fernández Romo. La Voz de Galicia informa sobre Rubén de la Barrera, ex del Deportivo, que dirige al portugués Vizela y al ex mallorquinista Pep Lluís Martí, también ex técnico del Deportivo además de Tenerife, Leganés, Girona y Sporting. La crisis es notoria en la Ud Ibiza. Amadeo Salvo, que no suele aguantar mucho tiempo a los técnicos cuando se tuercen los resultados, esta vez ha aguantado bastante tiempo.

Fernández Romo indicaba que "la mala salida en la segunda parte en la que cometemos dos errores individuales groseros en los últimos espacios que nos cuestan dos goles. es mucho. Una sensación de desasosiego, pierdes 3-1, te quedas con uno menos. Lo hemos tenido en nuestro poder hasta que lo hemos perdido".

El técnico añade que "veníamos con intención de hacer las cosas bien. Habíamos arrancado mejor y nos han marcado, después hemos tenido un equipo más consistente. Habíamos hecho lo más difícil, llevarlo a lo que nos interesa. Después de la expulsión de Alberto nos hemos quedado sin opciones".

Y concluye que "tenemos que corregirlo, es un día en el que se ve todo negro pero es un camino largo, todos los tenemos claro y hay que seguir".