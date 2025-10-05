El secreto de la desintoxicación: Manzanas, cítricos y ajo, el trío que elimina los metales pesados

Descubre aquí la estrategia de la dieta para limpiar el organismo

La quelación es el proceso natural por el cual el cuerpo utiliza ciertas sustancias para unirse a los metales pesados presentes en el organismo y facilitar su expulsión a través de las heces y la orina.

Carlota Olaizola, especialista en medicina natural, explica en COPE que en un entorno tan "tóxico" como el actual, la dieta es crucial para la salud. Si bien las intoxicaciones graves requieren intervención médica, para el mantenimiento diario, alimentos con capacidad quelante son la solución.

Los campeones que lideran la lista

El trío de alimentos más accesible y con gran evidencia científica para la desintoxicación diaria lo componen la fruta y el ajo:

Manzana y Cítricos (Pectinas)

Las pectinas, abundantes en la manzana y los cítricos (naranja, limón), son reconocidas por su capacidad para eliminar metales. La experta cita estudios que demuestran cómo la pectina cítrica aumenta la excreción de arsénico, cadmio y plomo.

Poder histórico: Tras el accidente de Chernóbil, señala, la ingesta continuada de manzanas ayudó a reducir la carga de Cesio, un metal radiactivo, demostrando el poder de este simple alimento

2. El Poderoso Ajo y el Cilantro

El ajo y el cilantro son los héroes de la cocina mediterránea con funciones quelantes.

El ajo disminuye la acumulación de plomo y cadmio en los tejidos. Su acción no solo expulsa estos tóxicos, sino que su poder antioxidante protege las células del daño. Es un alimento que "tiene que estar todos los días" en la dieta.

El cilantro es reconocido por la cultura popular como un protector eficaz frente al mercurio, plomo y aluminio.

Aliados sofisticados y advertencias nutricionales

Otros componentes y suplementos complementan la acción quelante:

Algas Pardas: Son especialmente relevantes para quienes viven cerca de empresas contaminantes, ayudando a quelar el Estroncio radiactivo .

Probióticos y Clorella: La cepa Lactobacillus rhamnosus (presente en yogures) demostró reducir los niveles de arsénico y mercurio. La microalga Clorella funciona como un "imán" para el mercurio, cadmio y aluminio.

Ficatos y Polifenoles: Presentes en legumbres, cereales integrales y en el café/té/cacao, respectivamente, también ayudan a reducir la carga de metales.

Advertencia clave: Carlota Olaizoa advierte que, si bien estos alimentos ayudan a limpiar el cuerpo, se debe evitar la exageración. Consumir demasiado de un solo alimento (como las legumbres) puede bloquear la absorción de minerales esenciales como el hierro y el zinc. La clave siempre es la variedad en la dieta.

Defensa contra la inflamación y las neurodegenerativas

Introducir estos alimentos es una necesidad en la sociedad actual, ya que casi todas las personas acumulan metales pesados que tienen "afinidad hacia las partes blandas, hacia el cerebro", lo que genera inflamación constante.

Combatir esta carga metálica es crucial para prevenir enfermedades neurodegenerativas. El consejo de la experta es simple: "Simplemente tengas el nivel que tengas. Siempre tienes algo, todo el mundo en esta sociedad, tenemos algo".

Como dice el refrán popular, pero con respaldo científico: "Una manzana al día y no visitas al médico", concluye Olaizola.