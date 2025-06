La falta de gol deja a la UD Ibiza fuera de la lucha por el ascenso

Llegados al momento de la verdad, la diferencia está en el gol. La UD Ibiza se queda fuera de la última eliminatoria por el ascenso a Segunda División tras ser incapaz de marcar un gol al Andorra en los dos partidos.

Del Principado se vino con un 2-0, en Can Misses no sólo no pudo remontar sino que también perdió. Un penalti desaprovechado por Bebé en la primera mitad y un mano a mano de Mo Dauda solo ante el portero en la segunda fueron oportunidades para haber encarrilado la remontada. Por contra, el Andorra marcaba en su primera llegada con el tanto de Lautaro, un delantero que lleva 13 goles esta temporada.

El algodón no engaña y los datos sobre los delanteros de uno y otro equipo tampoco. Mientras el Andorra tiene dos goleadores, el propio autor del gol de ayer, Lautaro y Manu Nieto con 13 tantos. En la UD Ibiza los máximos goleadores son Gallar, Bebé, Mo Dauda y Davo con tan solo seis goles cada uno, y el hombre que había dado gol desde su llegada en Enero, Davo, estaba fuera por lesión.

Gallar no estaba sobre el césped por sus problemas físicos y Bebé no tuvo su día. El hombre que revolucionó el equipo desde su llegada en el mercado invernal no ha tenido una buena eliminatoria ante el Andorra, ni fuera ni en casa. El extremo tuvo el penalti para haber encarrilado la remontada pero el portero le adivinó la intención y Ratti hizo una gran intervención. En cuanto a Mo Dauda, ha tenido sólo momentos durante la temporada, su fallo de ayer es la demostración de su temporada.

La UD Ibiza había conseguido encender la ilusión de su gente, 4.500 espectadores en Can Misses, el primer lleno de la temporada en el día más importante. Al fin la isla se comprometió con el equipo, con un ambiente como el que no suele verse en la pitiusa mayor, pero no bastó. Un mazazo de consideración porque la ilusión era volver a Segunda, para ello era el proyecto, un proyecto caro de la familia Salvo. Muy bien ha ido la temporada, luchando por el ascenso, tras la planificación del verano, ya que el equipo no arrancaba. Se consiguió corregir en el mercado invernal con jugadores que le dieron otra competitividad al equipo. La planificación del verano de hecho le costó el puesto al secretario técnico, Juan Giménez, y la llegada de Javi Lara.

La frustración de Paco Jémez.-

"Decepcionado no estoy, decepcionado estás cuando no haces las cosas que tienes que hacer. Pero hemos hecho el partido soñado, nos ha faltado gol, es evidente, igual que a ellos se le caen los goles de los bolsillos y a nosotros nos ha faltado por todos los lados. Perder este partido, a cualquier que le guste el fútbol mandaría esto a tomar por culo, a la mierda, que es lo que voy a hacer. Meter a un rival atrás, someterle, penalti, mano a mano, y en la primera que tienen te hagan gol dice mucho de lo que tiene su equipo, mucho gol. No puedo estar decepcionado con mi equipo, hemos jugado con bajas muy importantes para nosotros. Cuando tienes tantas bajas y tan importantes las posibilidades se reducen".