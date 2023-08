Fallece Guillem Timoner, leyenda del ciclismo español

Nos ha dejado Guillermo Timoner Obrador a los 97 años. Felanitx se ha levantado hoy con esta triste noticia a punto de iniciarse las fiestas de Sant Agustí y en plena ebullición porque otra vecina de la localidad, Mariona Caldenteny, está a punto de disputar la final del Mundial de fútbol. Hacía tiempo que no se sabía de Timoner debido a su avanzada edad y el alzheimer, pero hasta que pudo don Guillem estuvo con las botas puestas.

?? Dol a Felanitx, dol al ciclisme mundial. l'Ajuntament de Felanitx vol expressar el seu condol per la mort de Guillem Timoner. ??El primer campió del món de la nostra ciutat. Timoner sempre rodarà ?? en la nostra memòria. Descansi en pau. pic.twitter.com/2wcsdzkUyJ — Ajuntament Felanitx (@AjFelanitx) August 17, 2023





La bicicleta fue una parte más del cuerpo de Guillem Timoner, su medio de vida y el medio que le hizo mundialmente famoso en los años 50. Con él empezó todo. Fue la primera leyenda del ciclismo español en la España de la reconstrucción. Este mallorquín se erigió en referente no sólo deportivo sino también en una figura popular gracias al NODO.

Por supuesto el régimen de Franco supo aprovechar los títulos mundiales que comanzaron a caer en 1955 en Milán. Fue curioso que este pionero situara a España de nuevo en el mapa mundial de los laureles deportivos con el ciclismo tras pista y tras moto, un ciclismo el de pista hoy muy potente igualmente pero sin el fervor popular de entonces.

El ciclismo en pista tiene una gran tradición en Mallorca, no fue extraño que aparecieran grandes ciclistas en la isla, pero lo que no podía preveerse era tener a un fuera de serie. Seis veces campeón del mundo, 1955 en Milán, 1959 Amsterdam, 1960 Leipzig, 1962 Milán ,1964 París, 1965 San Sebastián.

Tras una extensa carrera, Timoner fue seleccionador entre los años 1971 y 1978, siendo olímpico en Múnich 72. Recibió Medalla de Oro al Mérito Deportivo (1959, 1962 y 1964), Medalla de Oro de la Ciudad de Palma y de Baleares (1964), la distinción Cornelius Atticus (1997) y el Premi Ramón Llull (1998).

Felanitx tendrá un recuerdo para Timoner en el inicio de sus fiestas patronales y más adelante el consitorio quiere rendir homenaje para su figura universal del siglo XX y que tiene un recuerdo permanente con un pabellón, una calle y un monumento.

En un reportaje con Quique Iglesias, especialista en ciclismo junto a Heri Frade de Cope, para el diario As, Timoner hablaba de la comparativa con el palmarés de Joan Llaneras:

"Ante todo, chapeau para su carrera. Le conozco mucho, también a sus padres. Pero no se puede comparar. Yo fui campeón en solitario, él lo ha sido tres veces formando pareja con otro compañero. Llaneras no me ha igualado. No estamos en la misma onda. Él cobra 60.000 euros del ADO y yo nunca le costé un duro al Estado. Fui el pionero de los campeones del mundo".





