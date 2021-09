Entradas para el Mallorca-Villarreal desde 180 euros en internet

No es una práctica generalizada pero siempre hay quien quiere aprovecharse de las circunstancias para intentar hacer negocio, ocurre en muchas actividades ordinarias y también en el fútbol. El límite de aforo para el partido del domingo en Son Moix de un 50% ha provocado mucho movimiento esta semana.

El hecho de que tan solo puedan acudir 10.969 aficionados como tope, unido a la hora del encuentro, 14h, de difícil conciliación en muchas familias, y que sólo pueden acudir abonados zona par, ha provocado que se disparen los precios en la reventa. Algunos abonados de aquellos a los que les corresponde ir el domingo (zona par), no pueden o no quieren acudir al estadio, y en lugar de ceder su asiento como ha solicitado el RCD Mallorca y solicitan muchos aficionados vía redes sociales, trata de hacer su negocio.

Así, se han disparado los precios en la reventa en diferentes portales. Hay un portal que ofrece entradas a partir de 180 euros para el RCD Mallorca-Villarreal CF, ¿cómo las consigue? Otros aficionados directamente ofrecen su localidad a diferentes precios. Hoy mismo un aficionado pedía 100 euros, pero con precio negociable, según indica.

El malestar entre los aficionados ha sido notable durante esta semana como viene contando Deportes Cope Baleares por el límite de aforo del Gobierno balear, que ha mantenido el 50% desoyendo la decisión del Comité interterritorial del Ministerior Sanidad, que lo ha fijado en 60% del aforo del Estadio. El Govern quiere mantener la distancia entre aficionados de un asiento, por lo que no ha soltado la mano en cuanto al límite de aforo en el deporte. Esto contrasta con las medidas liberalizadoras en las diferentes actividades de ocio y restauración, mientras el deporte continúa con las mismas restricciones en Baleares.

En cuanto al aforo, hay mucho malestar en las oficinas de Son Moix porque se esperaba que esta semana el Gobierno autonómico hubiera permitido ocupar el 60% del aforo. Esta limitación la he creado de nuevo un problema serio con sus abonados al club, que no tiene por ahora otro sistema que el turno rotatorio que parece no gustar, aunque tampoco se han planteado sobre la mesa otras alternativas.

Al respecto del aforo, por ejemplo el director general del Palma Futsal, José Tirado, expresaba el hartazgo del mundo del deporte hacia las decisiones del Govern: "ahora salen 50.000 ayudas a todos los sectores y el deporte de élite pues... en el deporte lo hemos pasado muy mal y hemos hecho milagros para subsistir. Creo que lo del aforo hay que empezar a tener sentido común. La situación es complicada, no queremos más que nadie pero queremos estar al mismo nivel de otros lugares"