Enfado con Larin por su reacción tras el cambio

Una escena completamente inusual en este RCD Mallorca se produjo en el partido ante el Betis en la que fue segunda derrota en casa de la temporada. Javier Aguirre había apostado por repetir con los dos delanteros del fabuloso encuentro copero ante el Girona, Abdón y Larin. De nuevo con un 5-3-2 para intentar superar al Betis.

Sin embargo, el equipo a pesar de los seis cambios respecto al encuentro del miércoles, no estuvo tan fluido ni brillante. Entre interrupciones por los diferentes encontronazos y el buen manejo de balón del Betis, un Mallorca menos intenso no pudo con los verdiblancos, a pesar de que tampoco mereció la derrota. Fue cuestión de centímetros, el remate de Altimira fue al palo y entró, el de Abdón fue al larguero y fuera. Muy pocas ocasiones de ambos equipos y era partido de empate entre los reyes del empate precisamente, 11 el Mallorca y 10 el Betis.

En la segunda mitad, Aguirre decidía mover ficha ya que las cosas no funcionaban, el equipo no llegaba, y daba entrada a Muriqi y Dani Rodríguez en lugar de Larin y Valjent para pasar a un 4-4-2. Sin embargo, Larin no encajó bien el cambio. Se retiraba parsimoniosamente a pesar de ir perdiendo y al llegar al banquillo se le vio enfadado diciendo algo a alguien al otro lado del banquillo, que resultó ser el preparador físico, Pol Lorente, como se aprecia en las imágenes. Larin estaba fuera de sí, Jaume Costa le paraba y trataba de calmarle. Finalmente, el propio Lorente iba hacia el jugador para calmarle.

Este comportamiento no fue advertido por Javier Aguirre, quien se encontraba al borde del terreno de juego en el área técnica, o bien no quiso verlo. El caso es que al ser preguntado por Cope por el incidente, el técnico se mostraba sorprendido y dejaba claro que iba a averiguar lo ocurrido y que si había sido así no se quedaría de brazos cruzados.

En el vestuario no gustan estas reacciones, un vestuario que siempre ha ido a una en las últimas temporadas, que ha resuelto las cosas de puertas para adentro y donde no gustan estos gestos egoístas. Había malestar en el club por la escena que había protagonizado el jugador y con el equipo además perdiendo aunque se le quita hierro ya que son reacciones en caliente que en cualquier caso no se quieren dejar pasar y por lo que el jugador será probablemente multado.