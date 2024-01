La pasión que despierta el fútbol es uno de sus grandes secretos, explica por qué es tan popular mundialmente. Un deporte que nace desde abajo pero que es transversal, puede interesar igual a cualquier persona, sea cual sea su condición, que todo el mundo entiende y que alguna vez ha jugado. Al trascender como un fenómeno social desde su origen, desarrolló el sentido de pertenencia a un equipo.

La rivalidad deportiva entre grandes equipos y aun más la rivalidad vecinal entre aficionados de diferentes equipos de una misma ciudad o territorio, compone uno de los vínculos más importantes en el mundo del fútbol. Ser de un equipo no sólo te hace formar parte de un grupo sino que también te puede colocar en frente de otro. Esa rivalidad bien entendida es uno de los mayores vínculos, aunque sea por oposición, que puede haber en un territorio.

De ahí que se salga de lo corriente que un aficionado (aficionada en este caso) de un equipo felicite al rival por algo bien hecho, como ha ocurrido con una seguidora del Atlético Baleares al elogiar al RCD Mallorca por su fiesta de inaguración del nuevo Son Moix. Y es que en Mallorca la rivalidad palmesana entre los aficionados del RCD Mallorca y del Atlético Baleares, a pesar de la diferencia de categoría y de cantidad de seguidores, siempre ha dado mucho de sí. Los chascarrillos, la guasa, el meterse con el otro, forma parte de la motivación de algunos seguidores. Ni que decir tiene que los hay que no sienten ningún tipo de animadversión hacia el otro equipo, o incluso lo observan con indiferencia. Pero otros muchos seguidores siempre tienen presente lo que hace el otro.

En las redes sociales esa rivalidad es palpable en muchas ocasiones, basta ver los comentarios hacia diferentes noticias del Mallorca o del Atlético Baleares. En esta ocasión ha sucedido lo contrario, el elogio de una balearica, Magda Garí, hacia la inauguración de Son Moix ante el Celta, ha provocado centenares de reacciones desde este domingo, mayoritariamente de mallorquinistas que le agradecen su reconocimiento hacia el club bermellón.

Balearica de cuna.-

Esta aficionada balearica desde cuna como ella misma se define, se emocionó al ver las escenas de Ball de Bot, baile tradicional mallorquín, ante más de 20.000 espectadores en Son Moix, o la interpretación en directo de la Balanguera, himno oficial de Mallorca. Garí ha mostrado honestidad, sinceridad y valentía al escribir: "soy balearica de cuna, de corazón, tengo la sangre blanquiazul, pero si queréis que os diga la verdad, estas imágenes me han emocionado y por primera vez me he tenido que callar la boca. Enhorabuena a quien corresponda".

En el mensaje en la red X (Twitter), se pueden ver las imágenes del Ball de bot, con una espectacular coreografía, grabadas por esta casa en la ceremonia de inaguración justo antes del inicio del Mallorca-Celta. El tuit de Garí ha tenido centenares de interacciones y el vídeo lleva más de 12.000 visualizaciones.





Gran ceremonia.-

Y es que la puesta en escena del RCD Mallorca en la inauguración de la reforma de su estadio fue espectacular, con muchos actos populares y un ritmo casi perfecto. Durante la jornada hubo juegos infantiles, paella popular servida incluso por el presidente Andy Kohlberg, izado de una gran bandera en el Estadio, recibimiento al equipo, desfile de los trabajadores de la obra de reforma, un gran detalle hacia los trabajadores, múscica de Dj y actuación del cantante Marc Seguí.

Pero el momento más emotivo se vivió en los minutos previos al encuentro, con la actuación de Ball de bot con una coreografía emocionante y la interpretación en vivo de La Balanguera por la Sinfónica de Baleares. Finalizaron los prolegómenos la interpretación del himno del Mallorca y el saque de honor de la policía nacional con el ex jugador bermellón Juanjo Dobla, en el homenaje de la Liga a la Policía Nacional en su bicentenario.





Más de 12.000 reproducciones.-

El tuit de Magda Garí de elogio al Mallorca por su reconocimiento a su tierra y sus costumbres, ha tenido muchas respuestas especialmente de mallorquinistas que aplauden el gesto de la aficionada balearica además de los consiguientes chascarrillos sobre su posible condición bermellona.

Un ejemplo de rivalidad sana que es más noticia y más destacable que los comportamientos a veces deleznables que pueden tener algunas personas en determinados momentos y que de aficionados al fútbol tienen poco. Esto no es así en Mallorca, donde salvo casos muy concretos y localizados, suele haber un comportamiento exquisito.

No fue el único caso, otro balearico, Pere Joan Cladera, se expresaba en términos parecidos.

Enhorabona mallorquinistes. Per s’estadi que vos ha quedat i pel detallasso brutal d’algo tan nostro com es ball de bot. De part d’un balearico ???????? https://t.co/9qVAXEpHDd — Pere Joan Cladera (@perejoancm11) January 14, 2024









Un Mallorca abierto a su isla.-

Y es que si algo está haciendo el RCD Mallorca desde su dirección es reivindicar la identidad mallorquina, no sólo mallorquinista, su sentido de pertenencia a la isla, por más que las propiedad accionarial sea estadounidense. El presidente Andy Kohlberg se declara enamorado de la isla, tiene residencia, acude periódicamente a Palma y ha querido que el club sea visto como la casa de los mallorquines, no como el club de unos señores de Estados Unidos.

En ese sentido, el CEO Alfonso Díaz ha ido en esa dirección con la aparición de dimonis antes de los partidos, por ejemplo, y el club ha empezado a multiplicar su presencia en diferentes actos con los aficionados y las peñas, algo que no ocurría años atrás.