El regreso de Dominik Greif a la selección, una buena noticia para el portero y para el RCD Mallorca

Llega el parón de la liga por los partidos internacionales de selección, lo que significa que algunos jugadores del RCD Mallorca no tendrán descanso, sino que se han subido al avión para acudir a sus países.

Una cita con la selección que siempre se toma con especial ilusión para los profesionales, primero por representar a su país y después por estar entre los elegidos, lo que a su vez tiene repercusiones deportivas y económicas, sube la tasación de los jugadores.

Si a alguien le habrá hecho especial ilusión pese a su frialdad aparente es al portero Dominik Greif. El portero eslovaco repite convocatoria, esta vez para la Liga de las Naciones ante Eslovenia. Ya jugó en Noviembre ante Estonia. Su regularidad en el Mallorca le ha devuelto a la selección nacional de su país esta temporada, a la que no acudía desde hacía cinco años, desde 2019. Tras llegar al Mallorca en 2021 vendría el calvario con su espalda, que le tuvo casi un año fuera de los terrenos de juego.

La pasada temporada el espigado portero volvía a cobrar protagonismo al darle Javier Aguirre el puesto en la Copa del Rey, en la que fue decisivo para llegar a la final. Y tras el traspaso de Rajkovic el pasado verano (Al-Ittihad de Arabia Saudí), el eslovaco se ha hecho con el puesto.

El técnico bermellón Jagoba Arrasate ha dejado de rotar en la portería y ahora juega cada semana, tras haber alternado al principio con Leo Román. Está en el puesto 12 del ranking de porteros con más paradas en la liga.

Estas convocatorias de selección son una buena noticia para el jugador y también para el Mallorca, ya que el jugador no ha querido renovar. Acaba contrato en 2026, por lo que este verano de continuar en la misma situación, sería un traspaso probable del club.

Sorprende que nunca sea llamado Valjent para Eslovaquia, así que además de Greif, han sido citados Mojica con Colombia, Mascarell con Guinea Ecuatorial, Larin con Canadá y Muriqi con Kosovo. No ha sido citado esta vez Asano con Japón aunque está en su mejor momento desde su llegada al Mallorca, mientras Robert Navarro está lesionado y no puede ir con la sub 21.