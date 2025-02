El día de la radio es cada día

La noche del 29 de Octubre no era una noche más en Sa Pobla. Se vivía un ambiente especial a medida que te ibas acercando al Nou Camp de Sa Pobla, gente andando desde el pueblo, cortes de la policía local.

Mucha gente y muchos chavales esperando en el campo de fútbol, batucadas, ambiente de fiesta y barras de bar en el anillo del campo para como se dice ahora "disfrutar la experiencia" y que la gente pudiera coger su bocata y bebida antes de una noche de fútbol. Allí se reunía la gente a tomar algo y el ambiente era fantástico, una noche de Copa del Rey, gente del fútbol de todas partes y los poblers dispuestos a vivir un partido especial.

No, no era una noche más en Sa Pobla, después de muchos años llegaba un equipo de Primera División pero no para un amistoso, sino para un partido de competición oficial. El partido se liquidó pronto porque el Villarreal impuso su superioridad rápidamente, aunque cualquier circulación de balón del Poblense era coreada y cualquier carrera de los jugadores locales era celebrada como si no estuvieran siendo goleados, porque la ilusión de la Copa del Rey es esa, el encuentro de dos mundos, el fútbol no profesional o fútbol modesto con el fútbol de élite, aunque al final todo es fútbol.

Empezamos a notar que estaba pasando algo inquietante en el levante peninsular al empezar a ver imágenes en las redes sociales de torrentes desbordados. Apenas había noticias pero se empezaba a notar cierta preocupación por la cantidad de agua que se veía en las imágenes. Al finalizar el partido los compañeros de la Comunidad Valenciana que cubrían el Villarreal empezaban a estar perplejos por las imágenes que llegaban y ya había alguna noticia sobre algún desaparecido. Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, mandó un mensaje de ánimo a la gente de Valencia.

Durante el trayecto de vuelta de Sa Pobla a Palma pude escuchar los primeros testimonios en El Partidazo. Juanma Castaño estaba hablando con muchas personas que tenían dificultades o que buscaban a familiares o amigos con los que habían perdido el contacto. Era pavoroso, es difícil transmitir lo que se estaba escuchando aquella noche, porque era una sucesión de testimonios inquietantes.

Preocupación, incertidumbre, miedo. Qué estaba pasando, qué cantidad de agua podía estar provocando que se perdiera contacto con personas, que hubiera gente atrapada en lugares. ¿Qué sería de ellos? ¿llegarían a tiempo a rescatarles? No les quiero hablar mucho más de lo que ya saben, sino referirme a la necesidad que estaba cubriendo la radio en ese momento, la necesidad de saber, la necesidad de poner en contacto a personas, la necesidad de avisar, la necesidad de informar, la necesidad de acompañar.

Durante esa noche espantosa, la telefonía colapsó en la zona afectada, los móviles no iban o iban mal, cayeron sistemas y la gente no podía comunicarse, tampoco se podía escuchar en muchos casos la radio por el teléfono, que es la principal herramienta de escucha de la radio hoy en día, y también de acceso a las redes sociales.

Durante esa noche, muchas personas pudieron saber lo que ocurría escuchando la radio. Familias que aún mantienen un aparato de radio en casa. Gracias a lo que muchos consideran hoy una antigualla, miles de personas pudieron saber qué ocurría más allá de donde alcanzaba su vista, porque estaban incomunicados. Así lo contaron ellos mismos aquellos días en los micrófonos de Cope y en otros medios de comunicación.

Es un ejemplo extremo, indeseado, que no queremos volver a vivir nunca más, un episodio sobre el que faltan aún mucha luz y taquígrafos sobre lo que ocurrió, lo que no se hizo antes, durante y después. Lo más importante es que se ayude a las personas y a los municipios a levantarse.

Es un ejemplo extremo, decíamos, de que la radio siempre está cuando se la necesita. Puede ser entretenida y lo es, puede ser informativa y lo es, puede ser una compañía y en efecto cada día acompaña a millones de personas. Y sobre todo, que la radio siempre está.

A la radio la quisieron matar cuando apareció la televisión, quién iba a conformarse con el sonido teniendo la imagen decían los falsos profetas. A la radio la querían matar cuando aparecieron las redes sociales, quién se conformará con la radio teniendo tantos contenidos por otro lado en los que todo el mundo puede participar, decían los falsos profetas.

A la radio la querrán matar ahora que empieza a desarrollarse la inteligencia artificial, volverán a decir los falsos profetas.

La radio se sube al tren que pase por delante porque tiene esa capacidad, la radio está en la tele, y hasta la tele hace radio, también la radio ha incorporado imagen; la radio está en las redes sociales, la radio puede tener inteligencia artificial pero nunca podrá prescindir del ser humano, el que sabe lo que tiene que hacer y contar. Y fundamentalmente porque la radio pone en contacto a personas.

El aparato de radio.-

Quiero volver al aparato de radio, ese que para muchos está demodé, que han dejado de comprarlo. Lo mismo decían del tocadiscos, una antigualla para muchos que sin embargo ahora parece que da prestigio, que mola. Parece que si la radio no está en el "teléfono inteligente", si no se escucha por ahí, no existe. Pero sigo escuchando las radios de los automóviles cada día, en el taxi o en el autobús...

La radio está en cada soporte que sea necesario. Es magnífico tenerla en el teléfono y tener al instante la emisión en la aplicación, lo que no tiene por qué significar dejar de tener un simple, pequeño aparato de radio. Cuesta poco, ocupa poco y dura mucho.

El aparato de radio de toda la vida, del que nadie parece acordarse. En suma, la radio está en el soporte que sea necesario. Lo recordamos hoy que es el Día Mundial de la Radio, un día instituido en este siglo para destacar la vigencia de la radio como medio de comunicación, lo que es de agradecer, aunque usted y yo sabemos que el día de la radio es cada día, porque está presente en cada momento, alguien dijo que es la vida que suena.

En la vida hay de todo y pasa de todo. También a la radio se asoma cualquiera y a veces no lo hace con el respeto debido. El respeto que merece quien invierte un minuto de su tiempo en escucharla. Respeto es tener algo que contar, respeto es elegir asuntos que pueden aportar algo al oyente, respeto es cuidar la lengua sin necesidad de ser académico. Con esa intención seguiremos como hemos tratado de hacer durante tantos años.