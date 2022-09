El día en el que Galarreta fue "ovacionado" como jugador del Barcelona

Íñigo Ruiz de Galarreta lo ha vuelto a hacer, ha regresado tras una grave lesión, la tercera en su carrera. En esta ocasión tras un partido contra el Betis de la pasada temporada que le costó la rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Su recuperación ha sido a base de mucho trabajo diario, mañana y tarde, volviendo a la liga mucho antes de lo que las previsiones del club apuntaban inicialmente.

El eibarrés reaparecía en Vallecas y ya ha sido titular ante el Real Madrid y el Almería. Galarreta es un jugador que tiene conquistados a sus compañeros y a la afición mallorquinista por su forma de ser. En el Mallorca ha encontrado una estabilidad tras ser fichado de la UD Las Palmas de la que quizá ha carecido en su carrera, en la que ha pasado por infinidad de equipos.

Uno de los equipos por los que pasó fue el Barcelona B, a una edad madura para un filial, Galarreta, criado en la cantera de Lezama, pasó con 24 años por el filial del Barcelona. Aquel año sin embargo vivió una experiencia sin igual e inesperada. Llamado por Ernesto Valverde para el primer equipo para un amistoso, el jugador pudo debutar con el primer equipo del Barcelona. Fue en Sudádrica ante el Mamelodi Sundowns, en el FNB Stadium de Johannesburgo (Sudáfrica).

Aprovechando el duelo del Mallorca contra el Barcelona de este sábado, el jugador ha rememorado aquella experiencia en los canales del club y ha recordado aquel día en el que fue "ovacionado" tras jugar media hora. En realidad, Galarreta dejaba el sitio a Leo Messi en el césped, por lo que el público estalló en una ovación al ver al astro argentino.

Galarreta recuerda que "ese fin de semana estaba sancionado con el Barça B y el primer equipo tenía un amistoso entre semana con viaje largo. Tuve la suerte de viajar y compartir ese momento, para mí fue una pasada estar con los mejores jugadores del mundo, poder jugar unos minutos de ese partido, un recuerdo para toda la vida. Me tocó jugar media hora, disfruté un montón, se caía el estadio porque entraba Messi y por un momento me creí que era por mí. Me acuerdo de que llegué al banquillo y me hicieron esa broma, joer cómo te han despedido del campo".

Este sábado, Íñigo Ruiz de Galarreta estará sobre el césped de Son Moix y presumiblemente en algún momento se llevará alguna ovación, esta vez dirigida a él, su fútbol la merece.