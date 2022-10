El día en el que el At. Baleares hizo un set al Barcelona B

El Atlético Baleares aún no conoce la victoria en seis jornadas. Es penúltimo con tres puntos y lleva tres partidos consecutivos encajando goles de corner y perdiendo puntos de la misma forma. En plena crisis, con fuerte contestación hacia su entrenador Jordi Roger de parte de la afición, que ya agotó su paciencia con el técnico en el último partido en casa, el encuentro ante el Barcelona será de tensión.

No vale otra cosa que la victoria ante un rival de mucha calidad y que está firmando un buen arranque de temporada. De hecho hasta su primera derrota el pasado fin de semana, el Barcelona B era segundo. Si a algo puede encomendarse el vestuario es la unión, de la que ha hablado en las últimas horas Miguel Ángel Cordero tras salir del ostracismo y ser titular. Pero también de un partido fetiche, el de la pasada temporada ante este mismo rival. La mayor goleada vista en los últimos años en liga por 6-2, un partido para enmarcar en el Estadio Balear.

Ante el Barcelona B hace un año salió todo, al cuarto de hora ya iban 3-0, todo lo que tocaban lo convertían en oro y cada llegada era un gol. Marcaba un hat-trick Manel, Dioni dos tantos y Vinicius otro. Por el Barcelona marcaba un doblete el hombre de moda en la liga belga, Ferràn Jutglà, que marcaba los goles del honor del filial azulgrana entonces dirigido por Sergi Barjuán. No sería la única goleada del Atlético Baleares de Xavi Calm, al Albacete le endosó cuatro y en Copa del Rey goleó al Getafe por 5-0 además de eliminar a otro primera como el Celta.

Claro que aquel Atlético Baleares demostraba mucha más pegada que el actual y era un equipo más hecho. El actual dirigido por Jordi Roger no es aún un bloque sólido, no tiene la facilidad con el gol de antaño, llega menos y además es frágil en el juego aéreo en el área propia, algo que debe ser corregido con urgencia. Tampoco es el mismo Barça B, el equipo actual de Rafa Márquez se ha mostrado bastante competitivo. En el filial juegan por cierto dos jugadores criados en la cantera del Mallorca como Riad y Alpha Diounkou.

Cordero dice que "un filial nunca sabes por dónde te pueden salir los chavales,tienen mucha calidad. Tenemos que dar el 120%, ojalá saliera un partido el del año pasado". Sobre su primera titularidad comentaba que "siempre ha sido así, muchas veces he sido titular pero otras me lo he tenido que ganar. La gente sabe que soy un trabajador y estoy preparado para cuando llegue esa oportunidad. Así ha sido, tuve buenas sensaciones".

El centrocampista cree que "se ha dado un paso adelante, el grupo ha estado más unido que nunca, todos han puesto su granito de arena y ha sido un paso al frente, una pena que no nos lleváramos los tres puntos". Cordero estuvo en la rampa de salida, el club llegó a plantearle que aceptara una buena oferta que le llegaba del At.Sanluqueño pero el jugador tenía decidido seguir en el Atlético Baleares. En las primeras jornadas ha estado casi inédito, era el último centrocampista para el técnico, pero en Alcoy ya fue titular.

El partido del domingo estrenará el nuevo césped que se ha instalado como es habitual en estas fechas, con un césped más adecuado para el invierno. Lo cierto es que en este arranque de temporada la hierba no estaba tan impecable como en años anteriores, seguramente por los rigores de un duro verano, "Bermuda"m que aguanta mejor el calor del verano. Ahora se instala para invierno un césped del norte de la península llamado "Raygrass", el coste no es muy alto, la arena viene de Valencia.