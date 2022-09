Devin Booker: "No es el Robert Sarver que conozco"

El día de los medios era especialmente esperado en Arizona tras el caso Sarver, la suspensión de un año y multa de 10 millones de dólares y el impacto social que ha generado en la liga. Después de que las principales estrellas,como Lebron James, mostraran su disgusto por la no expulsión de Sarver de la liga, el propietario de los Phoenix Suns y Mercury anunciaba que pondía en venta su paquete accionarial. Jugadores, técnico y Mánager General de los Suns se han mostrado impactados.

Sarver prefirió dar un paso tras la presión social que el informe de la NBA sobre su comportamiento en la franquicia. No se sabe cuándo se producirá dicha venta, en el horizonte está el nuevo contrato de TV que puede revalorizar notalmente la tasación de las franquicias. Lo que parece obvio es que la presencia de Sarver en la NBA está liquidada. Falta por ver qué sucederá en el RCD Mallorca, donde el presidente y copropietario Andy Kohberg ha dejado claro que la hoja de ruta es la misma, ha minimizado el impacto del caso Sarver en el club afirmando que es un propietario minoritario y que los planes de la propiedad no cambian.

La situación es más conflictiva para quienes han estado cerca de Robert Sarver y no han vivido nada de lo que se especifica en el extenso informe de la NBA que ha acabado con la sanción al propietario. Por ejemplo, una de las dos estrella del equipo, Devin Booker: "Ese no es el Robert Sarver que conozco. Ese no es el Robert Sarver que me dio la bienvenida a Phoenix con los brazos abiertos. Pero al mismo tiempo, no soy insensible con todos los que están involucrados en esta situación y entiendo que la experiencia personal de todos con otras personas siempre será diferente. Pero es difícil de leer porque esa no es la persona que conozco”.

En la propiedad del RCD Mallorca mantiene un pequeño porcentaje el técnico de los Brooklyn Nets y leyenda de la NBA, Steve Nash, quien formó parte del consejo de administración. Nash fue abordado en el día de los medios en Brooklyn por su vínculo con Sarver y se mostró desconcertado: "Es una situación horrible. Mi comentario es que confío en la NBA en este proceso. Es difícil para mí hacer comentarios en profundidad sobre una investigación en la que no he estado metido. Hay mucho trabajo que necesita hacerse, confío en ello. Veremos cómo acaba".

También en los Phoenix Suns hablaron su entrenador Monty Williams, el capitán Chris Paul y el GM James Jones. "No creo que puedas lanzar clichés y frases pegadizas sobre esto y decir: ‘Sigamos adelante'”, dijo Williams. “Pero sí creo que si continuamos mostrando un nivel de respeto y amor mutuo, podemos avanzar por el camino correcto. Creo que eso mejorará nuestra cultura, creo que nos acercará más”.

Por su parte James Jones incidía en seguir mejorando como organización y asumió la responsabilidad de no haber sido capaz de detectar y mejorar la franqujicia:"Nos brinda un punto de inflexión para continuar enfocándonos en elevar los estándares de nuestra organización y liderar con el ejemplo. Creo que cuando observa los hallazgos y este proceso por el que hemos pasado, se da cuenta de que no estuvo a la altura de un estándar de excelencia. Esos comportamientos, no solo en el deporte, sino en la sociedad en general, son comportamientos que son inaceptables. Y tenemos que mantenernos en un estándar más alto y tenemos que proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Nuestro enfoque este año es continuar con el progreso que hemos logrado como organización”.