Lebron James pide la expulsión de Sarver de la NBA

El caso Sarver ha desatado una tormenta en la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA, que encaja muy mal cualquier sombra racista en cualquier rincón de la liga, sea en la pista, en la grada o en los despachos. La historia en Estados Unidos es demasiado densa como para que, en 2022, una liga jugada mayoritariamente por jugadores afroamericanos y estrellas comprometidas con su comunidad, dejen pasa así como así este asunto.

Aunque quien conoce a Sarver dice y repite que Sarver no tiene prejuicio racial, que es muy directo, el informe de la NBA recoge actitudes y comentarios inaceptables con empleados y ejecutivos. Pero quienes conocen en el trabajo al millonario de Arizona afirman que valora a los trabajadores por su capacidad y le da igual raza o sexo, es decir, no tiene prejuicio racial o sexista, algo que también recoge el informe de la NBA. En el RCD Mallorca ninguno de los consultados por Deportes Cope Baleares ha expresado ninguna queja hacia el trato que pueden haber recibido de Sarver.

La prueba de esa falta de prejuicio es que tiene al frente de la organización de los Suns a James Jones, campeón de la NBA, o que colocó al frente de su desembargo en el fútbol español en el RCD Mallorca a Maheta Molango, durante su etapa único máximo ejecutivo negro de toda la liga española. Estos son hechos, no opiniones, pero lo cierto es que un informe con comentarios tan demoledores e inaceptables como el que ha recogido la investigación de la NBA ha provocado una gran tormenta.

La leyenda más significativa del baloncesto mundial en este momento, Lebron James, considera que la liga se ha quedado corta con el año de suspensión y los 10 millones de multa, se ha mostrado decepcionado y tiene claro que Sarver no debería formar parte ya de la liga.

"Leí las historias de Sarver un par de veces. Tengo que ser honesto… Nuestra liga definitivamente se equivocó. No necesito explicar por qué. Todos lean las historias y decidan por sí mismos. Lo dije antes y lo diré de nuevo, no hay lugar en esta liga para ese tipo de comportamiento".

James, estrella de Los Angeles Lakers ganador de cuatro anillos, cuatro veces MVP de la liga y cuatro MVP de las finales, ganador de dos Oros olímpicos, añadía que “amo esta liga y respeto profundamente nuestro liderazgo. Pero esto no está bien. No hay lugar para la misoginia, el sexismo y el racismo en ningún lugar de trabajo. No importa si eres dueño del equipo o juegas para el equipo. Mantenemos nuestra liga como un ejemplo de nuestros valores y esto no es todo”.

El capitán de los Phoenix Suns y presidente del sindicato de jugadores de la NBA, Chris Paul, valoró también el caso Sarver y no tiene miramiento en expresar su opinión sobre el propietario de su franquicia:

“Como muchos otros, revisé el informe. Estaba y estoy horrorizado y decepcionado por lo que leí. Esta conducta, especialmente hacia las mujeres, es inaceptable y nunca debe repetirse. Soy de la opinión de que las sanciones no lograron abordar verdaderamente lo que todos podemos estar de acuerdo en que fue un comportamiento atroz. Mi corazón está con todas las personas que se vieron afectadas”.

Por su parte el exjugador Richard Jefferson, ahora árbitro, dijo en ESPN que "cuando hablamos de los jugadores, conozco a varios ex jugadores de los Phoenix Suns, obviamente por nuestro trabajo y lo que hacemos, y solo diferentes tipos que conozco, nada de esto sorprendió a ninguno de ellos. Cuando salió la historia de Baxter Holmes, fue como 'Oh, sí, eso suena bien' o escuchaba historias antes de esta".

Otra leyenda, Jamal Crawford, fue muy escueto y contundente al llamar a Sarver "Sterling 2.0", en referencia al ex dueño de los Clippers que fue expulsado por la NBA por sus comentarios racistas generalizados recogidos en grabaciones.





Las presiones son muy grandes en un asunto de especial sensibilidad en la sociedad estadounidense y que ha provocado una era de 0 tolerancia con actitudes racistas, pero también una era de alta corrección política, pero es poco probable que la NBA vaya más allá una vez ha tomado una decisión en un asunto que ha tenido una laboriosa y larga investigación.

Una exempleada de los Suns le dijo al reportero de ESPN Baxter Holmes, que la liga "falló" a quienes hablaron sobre la conducta de Sarver. “Es apenas un tirón de orejas y nos muestra que la liga realmente no defiende la diversidad, la equidad o la inclusión”, dijo el empleado. El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo en un comunicado que encontró los hallazgos "preocupantes y decepcionantes". Pero la liga señaló que la mayoría de los empleados implicados en mala conducta ya no son empleados de los Suns. En julio de 2021, el club contrató a un nuevo jefe de Recursos Humanos que implementó nuevas políticas para mejorar la cultura del lugar de trabajo y brindar a los empleados un medio efectivo para denunciar malas conducta.

Kohlberg minimiza el impacto en el Mallorca.-

¿En qué afectará el caso Sarver al Mallorca? aparentemente en nada, el presidente Andy Kohlberg se apresuró a publicar una carta tras hacer pública la NBA la sanción a su socio en los Phoenix Suns-Mercury y en el RCD Mallorca. El presidente trata de minimizar impacto negativo en el club tildando a Sarver de "propietario minoritario", algo que chocó sobremanera en la isla porque siempre se presentó a Sarver como accionista mayoritario y cabeza visible del proyecto.

En los últimos tiempos, Kohlberg como presidente ha asumido el protagonismo en la entidad, máxime desde que estalló el caso Sarver. De hecho hace mucho que Sarver no ha venido a la isla. No significa que su sanción de un año en la NBA no pueda provocar una mayor implicación en el Mallorca, quién sabe qué puede estar en su mente en este momento. Es probable que Kohlberg le haga ver que mejor permanecer apartado y no perjudicar la imagen del Mallorca y la credibilidad del club ante la sociedad y las diferentes entidades.

¿Cuál es la realidad? lo cierto es que la máxima accionista del Mallorca es la empresa no el nombre de Sarver ni de Kohlberg. Esa sociedad está participada, según indican algunas fuentes a Deportes Cope, de manera equitativa por Kohlberg y Sarver. De ahí que el accionista mayoritario sea la empresa pero si se divide entre ambos quede Sarver como minoritario. Es un recurso empleado por Kohlberg para rebajar el impacto del caso Sarver en la imagen del RCD Mallorca.

Foto sin el presidente.-

Curiosamente, el club organizó una foto oficial del equipo en la emblemática fuente de la torgugas de Palma, lugar de celebración de los seguidores del RCD Mallorca, pero lo hizo sin el presidente, Andy Kohlberg, algo muy poco ortodoxo máxime cuando el presidente ha estado hasta hace muy poco en la isla.

En la foto además de Kohlberg falta el jugador TIno Kadewere, fuera de la isla para abordar presumiblemente la operación de su lesión muscular.