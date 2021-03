Hay momentos que marcan una temporada, que quedan registrados para bien o para mal en la evolución de un equipo. Cuando un equipo joven se pone en marcha, se asume que si hay talento combinará momentos de terribles y geniales. Es parte del aprendizaje, es como ese joven que un día da un paso para adelante y otro dos para atrás, que un día le colmarías a besos y otro le darías una colleja.

Para quienes gustan del trabajo formativo, como los actuales entrenadores Álex Pérez y Pau Tomàs, o quien lidera el trabajo técnico del club desde esta temporada, el incombustible Pepe Laso, ése es el reto. Y si el domingo el Palmer Alma Mediterránea gana en Murcia y se mete entre los cinco primeros, habrán alcanzado un objetivo que en algún momento de esta primera fase pareció un imposible.

El trabajo es el mismo acostumbra a decir Álex Pérez, que se estrena junto a Tomàs en un reto LEB Oro, pero el trabajo no siempre se traduce en resultados. Hay que tocar unas claves, tienen que acompañar algunos factores y un equipo recién formado y joven tiene que alcanzar puntos de madurez que le permitan enganchar victorias, agarrarse como un gato al árbol y no caerse. Y eso es algo que también se aprende. El Imprenta Bahía San Agustín, nombre del club que en los últimos años ha ido cambiando de patrocinador y también de proyectos en función del presupuesto, aprendió a ganar partidos.

Pero para llegar hasta ahí tuvo que perder y bien perdido. Han pasado tres meses del día en el que tocaron fondo, en el que se hundieron en la miseria y pasaron bochorno en la pista y se lo hicieron pasar a unos aficionados en el Palau de Son Moix que no reprocharon nada. Aquel día contra Almansa perdían de 25 en el primer cuarto. Un grupo desnortado y sin ningún ánimo para nada deambulaba por la pista ante el vapuleo del equipo manchego dirigido por el mallorquín Rubén Perelló.

Ese día cambió todo. Caer y hacerse mucho daño, sufrir en una pista como sufrieron aquel día los jugadores, sirvió para no quere volver a pasar por ahí. Desde ese día el Palmer empezó a encadenar victorias. Han pasado tres meses del bochorno a uno de sus mejores partidos, el que ganaron ayer en Castelló al íder del grupo B, el Tau.

Desde los primeros canastones de Ronnie Harrel jr se vio que el Palmer iba en serio, que no iba a poner ninguna excusa por la ausencia de sus hombres altos, Suscavcevic y Raffington, y de tener a Karamo Jawara mermado, a un 50% tal vez de su rendimiento por sus problemas físicos.

No importó nada de todo eso porque había un plan, de nuevo de una defensa muy agresiva sobre las líneas de pase y siendo dinámico en ataque con sus jugadores importantes dispuestos a dar lo mejor. Harrell, Jacobo Díaz, 26 y 25 puntos respectivamente, más Pol Figueras con 16. Todos, Harrell con 14 Kullamae 8, Jawara 7, McDonnell, A Rivas... todos se esforzaron en la protección del rebote a partir de una zona agresiva y defensas alternas. El Palmer capturó 41 rebotes frente a los 29 de su rival el día que más problemas tenía en la pintura, y cargando como siempre el rebote ofensivo también para tener nuevas opciones, 15 en total, Harrell 5 por 4 de Kullamae.

En ataque se vieron circulaciones de balón con pase extra, acciones de uno contra uno y ese tiro de media distancia de Harrel infalible, Jacobo Díaz salió de la pintura para anotar 5 de 8 en triples y algunas acciones de jugador de un portentoso futuro. Un jugón en tota regla.

Del bochorno al Showtime, el Palmer encandiló a su gente con un partidazo en Castellón, un partido que puede ser recordado y que enamoró a su patrocinador, Vicenç Palmer, un colaborador incondicional desde hace años en el club presidido por Guillem Boscana.

Un proyecto que gustó poco en un principio, que presentaba muchas dudas, que suponía un año de transición después de las vacas gordas por el esfuerzo del anterior patrocinador, de la falta de sintonía directiva y que acabó siendo decepcionante en lo deportivo, pero un equipo el actual que como los niños ha dado disgustos pero ya muchas alegrías. Al fin y al cabo, qué hay más hermoso que ayudar a crecer a alguien.

El Palmer Alma Mediterránea depende de sí mismo para meterse entre los cinco primeros, le basta ganar en Murcia, pero Murcia a pesar de su mala clasificación viene de ganar claramente a Alicante, un equipo físico que no lo pondrá fácil. Si el Palmer no gana, necesita que Almansa no gane a Huesca o Lleida no gane sus tres partidos pendientes. Deben ganar su partido y no depender de nadie más.

Habrán consumado si es así una gran obra para satisfacción de sus técnicos. Dicen que estos proyectos son pan para hoy y hambre para mañana, porque pretenden potenciar jugadores jóvenes que irrediablemente puedan dar el salto a un proyecto mejor, o la ACB u otra liga, pero quién sabe, una vez formas un buen bloque y los jugadores están a gusto a veces es factible dar continuidad a un proyecto así.

En todo caso, habrá valido la pena disfrutar del baloncesto que ha practicado este equipo, aunque los aficionados no hayan podido disfrutarlo como siempre en el pabellón. Salvar la temporada y seguir en la segunda categoría del baloncesto era el propósito de Boscana y lleva camino de conseguirlo.