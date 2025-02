Darder bendice la decisión de Arrasate del pasado domingo: "Es mi posición"

El RCD Mallorca se reencontraba con la victoria frente a la UD Las Palmas el pasado domingo y si eso ocurrió fue porque algunas cosas funcionaron mejor. Entre las cosas que funcionaron mejor está la capacidad para generar juego y crear ocasiones, además del ritmo de juego.

Y en esas mejoras tuvieron una incidencia directa varios factores, una mayor intensidad y velocidad en la circulación, jugar con dos jugadores de banda en medio campo como Robert Navarro y esta vez Asano, tener mayor incorporación de los laterales, especialmente Mojica, mayor finura de los hombres de ataque, especialmente Muriqi y Dani, que volvieron a conectar. Pero para que todo ello funcionara tuvo mucha incidencia que Sergi Darder esta vez tuviera más contacto que nunca con el balón como iniciador, como medio centro.

Pese a que habitualmente suele entrar por el centro pese a arrancar en la izquierda, Darder se encontró mucho más cómodo en esta ocasión. Todos creen que puede dar algo más comenzando por el propio jugador, su técnico Jagoba Arrasate y los aficionados. Ante Las Palmas se vio una versión mejorada del jugador mallorquín: "al final es mi posición" comenta el jugador.

Sergi Darder explica que "de los 10-11 años que llevo en la élite, seguramente nueve los habré jugado en esa posición. Cuando hace tiempo que no juegas ahí lo ven más arriesgado y dicen lo vemos jugando más arriba. Sé que por "highlights" de otras jugadas se piensan que soy más media punta. Pero realmente es mi puesto, me he sentido muy cómodo y el equipo me ha acompañado muy bien, he estado muy a gusto".

La pregunta es qué hará el técnico Jagoba Arrasate, sobre todo con la vuelta de Manu Morlanes, que quizá ya esté para visitar al Sevilla el lunes y el probable retorno también de Samú Costa. Con Mascarell de medio defensivo en este momento, gustó la combinación con Darder. El técnico explica su postura de ponerle muchas veces arrancando desde la izquierda: "es verdad que cuando juega en la banda se mete para dentro y si ves el mapa de calor de Sergi está más dentro que fuera. Es verdad que jugando ahí en esa segunda altura entre Omar y Dani ha participado muchísimo y eso es bueno para nosotros. Hace jugar al equipo, es lo que véis pero yo también veo que en el gol de Bajcetic tenía que cerrar también, no es una crítica, es que los entrenadores nos fijamos en más cosas y buscamos el equilibrio. A veces se nos va con el equilibrio de una decisión a otra. Es verdad que si entra en juego el Mallorca lo agradece, está haciendo una buena temporada. Yo le exijo aún más porque creo que puede dar más, lo veréis en el once sea en un sitio o en otro, la del domingo es una opción más".

¿Qué dicen en el tertulión?

Al respecto, analizan ex jugadores de la calidad de Stankovic, Ibagaza y Chichi Soler, además del técnico Eduardo Basigalup, en el tertulión de Deportes Cope Baleares la posición de Darder.

Stankovic indica que "lo querría ver más adelante, como Ibagaza, moviéndose entre los centrales y pivotes contrarios porque es el único que puede dar el último pase. Solía venir atrás a recoger el balón y ahí lo puede hacer cualquiera. Me gusta más cerca de la portería".

Chichi Soler dice que "me gusta la idea, un creador y otro algo más defensivo. Tuvieron dos jugadores en la banda que buscaban al espacio y eso tiene influencia".

El Caño Ibagaza "siempre se dice que cuando se gana el equipo no hay que tocarlo. Darder en medio para tener creatividad, ahora no sé lo que hará pero el técnico es inteligente, me gusta su sinceridad" .

Eduardo Basigalup explica que "hubo más orden en general en el equipo. En esta posición Darder se siente más cómodo, tiene buena distribución y conducción rápida. Él por características se siente más cómodo teniendo todo el campo de frente y no viniendo de adelante y girar. Este sistema en este partido, porque en otro quizá no pueda aplicarlo porque defensivamente es bastante endeble. El equipo tiene que ajustar cosas".