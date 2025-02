Dani Rodríguez tras renovar hasta 2026: "Disfruto mucho más del fútbol ahora"

Dani Rodríguez firmó la renovación de una temporada prorrogable a otra más, a poco que se cumpliera la lógica de partidos, como así ha sido. El gallego ha ampliado hasta 2026 el contrato tras jugar el mínimo de partidos estipulados en el contrato.

Dani no puede estar más feliz al hacerse oficial la ampliación con la que cumplirá ocho temporadas en el RCD Mallorca, forma parte de esa columna vertebral del último ciclo, de los Raíllo, Abdón, Valjent y él mismo, los únicos que llegan desde la Segunda División en 2018, más aún en el caso de Raíllo que lleva desde 2016 y de Abdón que llegó en 2017 en Segunda B.

Dani Rodríguez exhibe a sus 36 años un gran momento físico y de mentalidad pese a que ahora mismo ni él ni el equipo estén pasando un buen momento tras cinco derrotas consecutivas. Dice estar "con la misma ilusión del primer día, esto ha sido diferente porque ha sido por partidos y tienes que currar para conseguirla. Estoy contento y feliz. Desde el primer día es el sitio en el que más he disfrutado y me encuentro como en casa.

"Me encuentro muy bien, tanto física como mentalmente, estoy un gran momento. Confiaba, es verdad que siempre tienes ese miedo de que no pase nada y que vaya todo bien, que puedas pelear por jugar sanamente. Así ha sido".

Dani Rodríguez recuerda lo que le costó llegar a primera: "Cuando llegas tienes esa ilusión de hacer grandes cosas en el sitio en el que firmas. Cuando di el paso la ilusión era muy grande y todo se ha dado para que mi historia con el Mallorca fuera un sueño hecho realidad. Es una pasada estar tantos años en un club, algo difícil de ver hoy en día. El compromiso que tengo con el club como el club conmigo es para agradecer, estoy viviendo un sueño. Es lo que me hace aferrarme a esto, me ha costado tanto que me va a costar mucho renunciar a esto".

"Desde la primera temporada, al final cuando juegas en Primera después de 30 años y puedes disfrutar de tu sueño, lo disfrutas muchísimo. Con el paso de los años lo disfrutas incluso más. Estar compitiendo con los mejores, disfrutar de los ambientes de primera división es un regalo de esta profesión. Me encanta entrenar y me encantada el día a día, así estaré mientras aguante".

No hace cuentas ni quiere pensar más allá porque es la recta final de su carrera: "Voy día a día con el paso de las temporadas y el paso de los años, disfrutar el día a día y no plantearte mucho más allá. Hablaba con Pablo (Ortells) en la última renovación, es momento de pensar en el día a día e ir viendo cómo estás, ir por sensaciones. Las sensaciones conmigo mismo son muy buenas".

A la hora de escoger sus momentos favoritos en esta larga etapa bermellona recuerda que "he podido disfrutar de dos ascensos, una final de Copa del Rey, ahora estar en posición privilegiada en la que llevaba tiempo el club sin estar. Es verdad que en los últimos partidos nos está costando pero todos los equipos tienen ese periodo que les cuesta ganar, es cuando necesitamos el apoyo de todo el mundo. Es una ilusión pelear por estar entre los seis primeros, el lunes necesitamos a todo el mundo para cortar esa mala racha".