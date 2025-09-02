Dani Rodríguez reitera la crítica a Arrasate y Ortells le contesta: "El Mallorca está por encima de todos"

El incendio en el RCD Mallorca por el dardo de Dani Rodríguez al técnico Jagoba Arrasate no ha hecho sino aumentar en las últimas horas. Lejos que calmarse la situación, el jugador hacía un segundo comunicado en dos días ampliando la crítica hacia su entrenador.

Dani, uno de los capitanes del equipo y de los más longevos de la plantilla (desde 2018 en el Mallorca), ha criticado al técnico por haber dado entrada al joven Jan Virgili y quedarse sin jugar en el Santiago Bernabéu el pasado sábado. Arrasate situaba en los últimos minutos al joven extremo y a Asano buscando empatar el encuentro.

Para Dani, que pusiera a un joven que acaba de llegar y que llevaba un entrenamiento es un "mensaje horrible" que se envía al vestuario. No recordó Dani en su comunicado que el debut de Sergi Darder en el Mallorca se produjo sin un solo entrenamiento con sus compañeros, cuando Javier Aguirre quiso darle entrada en Las Palmas en una primera jornada en 2023.

Dani indicaba en su carta del lunes que "me veo en la obligación de aclarar lo sucedido para que no haya malas interpretaciones, especialmente por el mal rato que está pasando mi familia. Mi enfado no tuvo nada que ver con que mis hijos no pudieran verme jugar, ni creo tener más derecho que nadie por ese motivo. A mí no me molesta no jugar; es algo a lo que estoy acostumbrado después de toda una carrera".

Añade que "entiendo y respeto profundamente que las decisiones de quién juega corresponden única y exclusivamente al entrenador. Son su responsabilidad y siempre las acato. Lo que no puedo aceptar es la falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación. Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega, poniendo siempre al club por encima de todo".

"Mensaje horrible al vestuario".-

Dani continúa: "Ojalá Jan (Virgili) triunfe aquí y entre todos podamos ayudarle. Pero que algo así ocurra manda un mensaje horrible al vestuario: da igual el trabajo, la entrega o la lealtad. Eso es lo que me enfadó. Debido a todos estos años y al cariño inmenso que le tengo a este club y a su gente, a veces esa frustración la gestiono de una manera equivocada. Sé que no debí hacerlo público, pero en ese momento, la pasión pudo más que la razón. No pude controlar esa frustración y reaccioné así; fue un pensamiento en alto, visceral, nacido del amor por estos colores", continuó diciendo.

"Puede que mi reacción no fuera la acertada, pero surgió desde la pasión y la frustración de no recibir ninguna explicación o comunicación al respecto. No había otra intención. Que quede claro: este es el club de mi vida. Siempre he dado y daré el máximo por esta camiseta. Solo pido que se respete ese mismo compromiso. El sábado, ese respeto no estuvo ahí"

Respuesta de Ortells.-

La segunda carta de Dani ha dado continuidad al enfado de bastantes aficionados por lo que se observa en las redes sociales. Un jugador que forma parte de la columna vertebral de este último ciclo y contaba con la simpatía de la afición, está siendo reprobado por muchos aficionados.

En Son Moix cayeron también muy mal las palabras de Dani, suponen una bienvenida peculiar a un compañero y desafían sobre todo la autoridad del entrenador y al propio club.

Pablo Ortells valoraba la situación:

"No nos gustan esta clase de comunicados en los que se cuestionan las decisiones de un entrenador, que tiene la autoridad y potestad de tomar las decisiones que considere, el club le apoya. Y los jugadores lo que tienen que hacer es respetar las decisiones de un entrenador y estar disponibles para el entrenador. Y luego que el Mallorca está por encima de todos nosotros y hay que respetarlo".