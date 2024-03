Copete: "Este triunfo nos ayuda a seguir confiando en nosotros"

José Manuel Arias Copete tiene nombre de general, suena rotundo, tanto como su juego. Este joven central de 24 años que cumple su segunda temporada en el RCD Mallorca, daba la victoria a los suyos con un solitario gol (1-0). Triunfo vital para ganar tranquilidad y no mirar tanto hacia abajo.

Tras ganar al segundo clasificado de la liga, el Girona, en un triunfo de mucho mérito de los bermellones, son ocho puntos respecto al descenso, algo que sin embargo no debería hacerles confiarse porque queda mucha liga, 11 jornadas, por mucha final de Copa del Rey que tengan por delante.

De alguna forma se lo deben también a la afición porque la temporada en liga estaba siendo mala y se trata de acabar lo mejor posible y no pasar apuros sobre todo por abajo. Es el mensaje del propio central de Écija, que ante el Girona marcaba su primer gol esta temporada pero es su segundo gol en Primera División, ya que se estrenaba la pasada temporada ante el Rayo. En aquella ocasión fue un cabezazo limpio, en esta ha sido un balón que le llegaba de Larin tras un corner, la segunda jugada tras el rechace de Gazzaniga era un remate de Mascarell que daba en Larin (parecía con el brazo pero las imágenes no resuelven al incógnita y no fue anulado), Copete controlaba y fusilaba como un delantero.

"Muy contento por mi primer gol esta temporada con el Mallorca y además ayuda a sacar los tres puntos. No sé si más tranquilos, te da esa distancia de ocho puntos que nos ayude a seguir teniendo confianza en nosotros mismos e ir a por los partidos". Sobre si les permite preparar la final de Sevilla "esta no te lo compro, partido de Barcelona y no hay otra cosa".