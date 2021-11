Carcedo: "No veo penalti por ningún lado"

A pesar de no haber hecho un buen partido la UD Ibiza ante la Ponferradina, lo cierto es que vuelve a perder por la mínima y de penalti dudoso como ocurriera ante el Almería. El equipo celeste no hizo un buen primer tiempo y mostró muy pocas ideas ofensivas ante un equipo más cuajado en la categoría y que llegaba en gran momento a Can Misses.

Por segunda ocasión consecutiva los de Carcedo pierden de penalti, un penalti que quizá no fue tan clamorosamente injusto como ante el Almería pero que también ofrece muchas dudas. De hecho, para el técnico local no es penalti de ninguna manera, una acción en la que Naranjo llega ante Germán, el meta toca el balón con la pierna y después el extremo choca con el meta. Una jugada poco clara que incluso viéndola repetida ofrece dudas. El VAR en esta ocasión no quiso corregir a MIlla Albéndiz.

Juan Carlos Carcedo señalaba que "llevamos dos derrotas consecutivas en casa por dos penaltis ajustados por decirlo de alguna manera. He visto la acción y no veo penalti por ningún lado. Germán toca la pelota y el jugador se le echa encima, al final al salir Germán tienen que tocarse, lo ha pitado y no estamos teniendo fortuna con estas acciones". Por su parte el técnico visitante, Jon Pérez Bolo, decía que "penalti, estoy lejos, si el árbitro pita penalti y hay un VAR, pues habrá sido penalti".

El técnico reconocía que no hicieron un buen primer tiempo y que no se adaptaron bien al viento, aunque "en la segunda parte hemos estado mejor y les hemos embotellado y hemos creado alguna. Nos está faltando algo de eficacia. El equipo va a seguir trabajando, es una carrera larga, a todos los equipos les está costando ganar y vamos a insistir. El miércoles en copa probaremos cosas y luego ante un rival directo como el Lugo".