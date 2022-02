Brian Oliván se acerca al Espanyol

Se confirman los pronósticos que apuntaban a un futuro de Brian Oliván lejos de Son Moix. El jugador, que acaba contrato el 30 de Junio con el RCD Mallorca, está muy cerca de fichar por el Espanyol. Algunas fuentes indican que ya habría un prinpicio de acuerdo con la entidad perica.

Se trata de un jugador apetecible en el mercado ya que ha jugado con continuidad en el RCD Mallorca y sale gratis. En el RCD Mallorca empezaron a darle por perdido ya en Noviembre, cuando el director de fútbol del RCD Mallorca, Pablo Ortells, revelaba en Deportes Cope el 19 de Noviembre que la renovación del lateral estaba "complicada".

En el Mallorca hay decepción porque el futbolista no ha llegado a sentarse a negociar una propuesta, esto hace pensar en Son Moix que el futbolista eligió hace tiempo volver a casa para fichar por el Espanyol. Oliván, que comparte agencia de representación con el técnico del Espanyol y ex bermellón Vicente Moreno, cumple su segunda temporada tras haber llegado procedente del Cádiz.

Su fichaje no levantó mucha expectativa pero lo cierto es que Oliván ha sido un fichaje de rendimiento, ha contado con la máxima confianza de Luis García si bien esta temporada ha compartido el puesto con Jaume Costa. Curiosamente Oliván marcó el primer gol de esta temporada en la jornada inaugural, 1-1 ante el Betis en Son Moix.