Galmés centra su mensaje de Navidad en el reto migratorio y la atención a los más vulnerables

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha aprovechado su tradicional mensaje de Navidad para reafirmar el compromiso de la institución con las personas, situando en el centro de sus políticas a los colectivos más vulnerables. En su discurso, ha hecho un repaso de los principales retos que afronta la isla, desde la atención a los mayores hasta la crisis migratoria, y ha destacado el valor de las tradiciones mallorquinas, como el Canto de la Sibil·la, declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Más recursos para los más vulnerables

Galmés ha anunciado un paquete de medidas sociales para el próximo año. El presidente ha confirmado la creación de 600 plazas de residencias públicas para 2025 y la reforma de las residencias de La Bonanova y Llar d'Ancians. Además, ha avanzado un aumento de 100 millones de euros en el presupuesto para reforzar la atención a las personas mayores.

También se abrirán dos nuevos centros de día, uno en Palma y otro en la Part Forana, y se ampliarán hasta las 180 las plazas para personas con discapacidad de cara a 2026. En esta línea, se pondrá en marcha un servicio de atención domiciliaria para niños y jóvenes con discapacidad intelectual o trastornos de conducta, con el objetivo de que "las familias no se queden solas".

Crisis migratoria y vivienda

El presidente insular ha reconocido que la vivienda es uno de los principales problemas de Mallorca y ha asegurado que el Consell impulsa programas en el marco de sus competencias. Sin embargo, ha puesto el foco en la crisis migratoria sin precedentes que vive la isla, la cual ha calificado como un drama humanitario que "se está cobrando demasiadas vidas en el mar y que debemos afrontar todos juntos".

A pesar de todas las incertidumbres, podéis estar seguros de que el Consell de Mallorca está a vuestro lado" LLorenç Galmés Presidente del Consell de Mallorca

Galmés ha advertido que el sistema de protección de menores está desbordado, con los centros alcanzando una ocupación del 150% y una grave carencia de "espacio, profesionales y recursos". Por ello, ha subrayado que se está realizando una inversión estratégica para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Finalmente, ha reivindicado la necesidad de que "las instituciones sean justas" y ha lanzado un mensaje de confianza a la ciudadanía: "A pesar de todas las incertidumbres, podéis estar seguros de que el Consell de Mallorca está a vuestro lado".