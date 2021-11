Ortells: "La renovación de Brian Oliván está complicada"

Pablo Ortells ha analizado en Deportes Cope Baleares el primer tramo de campeonato del RCD Mallorca y dio pocas pistas sobre lo que hará el club en el mercado invernal. No descartaba hacer alguna incorporación pero recordó que para ello tendría antes que salir alguien porque no hay fichas.

Repecto al primer tercio de campeonato dice que "el equipo está compitiendo bien, está en una buena dinámica, somos un equipo recién ascendido y sabemos lo difícil que es estar en primera división, las sensaciones son buenas. Podríamos tener más puntos y podríamos tener menos también, con estos partidos en los que al final se te escapan puntos tienes esa sensación pero con el Elche fue al revés. Hemos hablado mucho internamente de esos finales, que ahora son muy largos con esos descuentos y hay que estar muy atentos".

Sobre posibles salidas, Ortells revelaba que ningún jugador le ha pedido marcharse a pesar de los rumores que ha habido en los últimos días sobre un supuesto interés de Lago Junior para tener más minutos. En cuanto a posibles fichajes de Enero comenta que "siempre estamos abiertos a mejorar la plantilla para que el entrenador tenga los mejores recursos posibles para sacar los partidos. Nosotros trabajamos durante todo el año, evidentemente tienen que salir jugadores si queremos que entre alguien".

En cuanto a la falta de gol que el técnico Luis García Plaza comentada tras el encuentro contra el Elche, Pablo Ortells considera que el equipo podría llevar más goles y que las palabras del técnico también se dirigen al resto del equipo, no sólo a los delanteros. "¿Que necesitamos gente con gol? pues no lo sé, siempre digo que es un depote colectivo y necesitamos que todos aporten; la temporada pasada ocurría lo mismo y al final muchos jugadores aportaron gol y se pudo ascender. Es difícil, es lo más difícil en el fútbol el gol. El mister lo decía yo creo para que los que no son delanteros también aporten".

Capítulo aparte en el repaso en Deportes Cope Baleares desde el Hotel Valparaíso con Pablo Ortells ha sido lo de las renovaciones, ya que tres jugadores importantes de la plantilla acaban en Junio: Reina, Salva Sevilla y Brian Oliván. En cuanto al lateral, el responsable deportivo del RCD Mallorca se mostraba contundente y reconocía que la renovación de Brian Oliván está difícil:

"Nos hemos sentado sí, es un tema complicado. Veremos, cada uno mira por sí mismo, es su carrera, su futuro y es respetable. Vino en un momento en el que a lo mejor no tenía tantos clubes interesados, ha hecho un año y medio muy bueno con nosotros. Desconozco si tiene otras cosas, en eso no entro. Me centro en lo mío y son negociaciones, si todos estamos de acuerdo se llegará al acuerdo, si no es así pues no se hará".

En cuanto a las renovaciones de Reina y Salva Sevilla, Ortells no las descarta pero también muestra tener poca prisa en espera de la evolución durante la temporada: "veremos a ver. Son jugadores muy importantes para nosotros, son dos de nuestros capitanes, estamos contentos con ellos".

Salva Sevilla cumplirá 38 años el próximo Marzo pero el centrocampista comentaba en Deportes Cope Baleares que se encuentra bien y con fuerzas para continuar. Mientras, Reina cumplirá 37 años en Abril, a día de hoy es titular en la portería bermellona. Sobre la posible continuidad de ambos pilares de los últimos años del equipo, Ortells añade que "cuando se acerque el momento, veremos. Marcar los tiempos ahora es complicado".