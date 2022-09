Bogusz se pone a punto y podría estrenarse ante el Lugo

Poco a poco la Unión Deportiva Ibiza sigue mejorando sus prestaciones tras una arranque complicado. Dos victorias consecutivas en la quinta y sexta jornada ante Tenerife y Oviedo dieron oxígeno al equipo de Javi Baraja. El primer punto había llegado en la tercera jornada ante el Alavés en Can Misses.

Cuando más dudas había el presidente Amadeo Salvo lanzó un mensaje de confianza hacia el proyecto encabezado por Miguel Ángel Gómez y Javi Baraja, con un cambio importante en la plantilla, mucha juventud e inexperiencia que fue compensada por la llegada de Nolito y Koke.

La plantilla ahora es más equilibrada y tiene un potencial que debe ir desarrollándose pronto porque la liga no espera. El equipo no está en descenso pero roza la zona roja y este domingo no vale otra cosa que la victoria contra el Lugo. En este sentido, es importante recuperar lesionados, hubo una auténtica plaga en medio campo y que los que llegaron más tarde se pongan al ritmo de sus compañeros, como los mencionados Nolito y Coke.

El equipo ibicenco ha mejorado mucho en su fútbol y en El Molinón mereció sumar aunque se vino de vacío. Ahora se trata de ir confirmando esa progresión y contar en plenitud con algunos jugadores importantes. Uno de ellos es el polaco Mateusz Bogusz, que vive con ilusión su segundo año en la UD Ibiza tras romperse en Málaga la pasada temporada. El jugador cedido por el Leeds y el Ibiza deseaban continuar juntos y así fue.

El media punta es uno más ya con sus compañeros y dependerá de lo que muestre en los entrenamientos y si convence a Javi Baraja para ir ya convocado este fin de semana para recibir al Lugo, domingo a las 21h en Can Misses. Parece que hay serias opciones de que el jugador se estrene. Será un partido especial para Cristian Herrera, que protagonizó una etapa importante de su carrera en el Anxo Carro.

Quien lleva de cabeza al técnico y los servicios médicos es Sergio Castel por una tendinitis de la que no acaba de recuperarse al cien por cien, un jugador determinante para el equipo. Por ahora, Baraja alterna entre Darío Poveda y Ekain, este último está demostrando que está para lo que haga falta, respondiendo perfectamente en ataque, suyo fue el gol en Gijón.

Es fundamental la victoria ante los lucenses ya que el calendario es muy duro: tocará visitar a Las Palmas, recibir al Levante, visitar al Cartagena y recibir al Levante. Acaba Octubre en Burgos.