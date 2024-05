Es uno de los goleadores legendarios del fútbol argentino por lo que su opinión siempre es una voz autorizada para analizar cualquier aspecto del fútbol, más si cabe en lo que atañe a su selección. Gabriel Omar Bastistuta, 57 goles con Argentina, 183 en la serie A y en total en su carrera 245 goles, participa en el torneo de leyendas de pádel que se celebra en Cap Vermell (Mallorca) estos días.

En un precioso lugar y colmados de atenciones, otros jugadores como Diego Forlán, Iván Campo, MIguel Ángel Moyà entre otros muchos, Batistuta le da a las palas mientras atiende a Deportes Cope Baleares. Se muestra encantado con la etapa de Lionel Scaloni como seleccionador argentino. Un técnico querido en Mallorca como un residente más desde hace muchos años.

"¿Qué podemos decir? Argentina le está agradecida, hizo un trabajo increíble y recibió el premio que merecía. Trabajó bien, hizo que el fútbol argentino eleve el nivel y tenga otra imagen.Espero que siga por muchos más años porque es la persona que necesitábamos en la conducción de la selección".

Scaloni ha logrado en su etapa como seleccionador la Copa América y el Mundial de manera consecutiva. Su continuidad estaba en el aire tras anunciar el seleccionador que debía darse un tiempo de reflexión al frente de la albiceleste y ver si tenía la energía necesaria para continuar.

Hace dos meses precisaba que "nunca dijimos que no íbamos a seguir, pero sí reforzar los conceptos, lo que se viene, y no bajar el pistón. Una cosa es seguir ganando, que es difícil, pero a mi me preocupa seguir compitiendo. Tenía la necesidad de hablar" comentaba un Scaloni que prepara la próxima Copa América.