El base del Hestia Menorca Jorge "Pitu" Jiménez se despide ante la afición

Otro ilustre de las competiciones FEB cuelga las zapatillas. Se trata de Jorge Jiménez, ‘Pitu’, jugador del Hestia Menorca que deja el baloncesto por una lesión de rodilla. A pesar de que tenía pensado continuar otra temporada en el equipo menorquín en LEB Plata.

El hasta ahora capitán del Bàsquet Menorca desde su creación en 2017, comparecía para mostrar las sensaciones previas al homenaje que el Club le rendirá el próximo domingo, 2 de septiembre, en el transcurso del partido que el Hestia Menorca y Class Bàsquet Sant Antoni disputarán en el Trofeu AON Illes Balears.

“Quiero hacer una mención especial a mis últimos años aquí en Menorca. Antes de nada, quería mandarle un fuerte abrazo a Toño, el doctor del equipo estos años, que está pasando unos momentos “diferentes”, manifestó Jiménez, antes de referirse a Miguel Ortiz, director general del Club. “Yo era un jugador retirado y Miki me convenció en treinta segundos de volver a jugar y de subirme a este proyecto, que me ha hecho volver a disfrutar, empezando desde EBA, como nunca lo había hecho”, comentaba ‘Pitu’ en los primeros momentos de su intervención.

Sobre por qué su retirada, confiesa que "estaba prácticamente hablado que continuara un año más. Hablamos con Javi Zamora. Él me veía bien para continuar y yo no dudé en decir que seguía. No obstante, venía arrastrando unos problemas en la rodilla que pensábamos que se iban a arreglar, pero cuando la forcé algo más de la cuenta, vi que no iba bien. Hemos trabajado para mejorarla, pero no ha sido posible. Tenía muchas papeletas de estar sufriendo durante la temporada".

Tras su paso por Estudiantes, Peñas Huesca, Gandía Bàsquet, Fuenlabrada, Illescas, Melilla Baloncesto, ‘Pitu’ recaló en Menorca la temporada 2011/2012, isla donde ha jugado ininterrumpidamente hasta la pasada temporada, en que se convirtió en el jugador más valorado del Hestia Menorca al alcanzar una valoración de 896 al lograr en el último partido de la fase regular ante el Sant Antoni Ibiza una valoración de 10 puntos.



Pitu se ha mostrado también “agradecido al presidente, a Oriol, que siempre me ha ayudado en todo. En el tema personal, hubo una vez que me ayudó y nunca lo olvidaré. A mis entrenadores, tanto a Oriol como a ‘Zamo’, del que ya tenía buenas referencias de él. Mi hermano ya tuvo la suerte de cruzarse con él, y si mi hermano habla bien de alguien, no se equivoca. Me ha hecho volver a disfrutar muchísimo, a disfrutar sufriendo. He aprendido hasta el último segundo y espero poder conocerle mejor y rascar algo más de la persona ahora que ya deja de haber esa relación de jugador-entrenador”.



Tras agradecer a todos los que forman parte del club su trato, el jugador agradecía el apoyo a la afición. “He pasado de ver este pabellón con 200 personas cuando empezamos, a verlo prácticamente lleno en muy poco tiempo, y me quedo con eso. Estoy muy orgulloso de ser partícipe de la historia de este club”.



En cuanto al futuro, habla de seguir formando parte del Hestia Menorca. “Me he apartado como jugador y ya habrá tiempo de ver qué pasa con mi futuro. Yo voy a ayudar a este club de una manera u otra, como aficionado animando desde la grada con una bufanda, o en algún puesto del club. Siempre estaré dispuesto a ayudar, y con cualquier cosa que me propongan me volverán a convencer en treinta segundos”.



Por último, echando la vista atrás, Jiménez ha recordado los momentos más importantes de su carrera, en los que estuvo cerca de hacerse un nombre en la ACB, aunque al final decidió dejar el baloncesto temporalmente: “No me arrepiento de nada de mi carrera. Mentalmente estaba saturado a pesar de que estaba en mi mejor momento de forma. El cuerpo me pedía dejarlo y lo hubiera hecho una y mil veces. No todo es llegar a ACB o LEB Oro. He conseguido todos los ascensos posibles, pero de todos, me quedo con este proyecto y con vivir en Menorca. Podría haber llegado, pero creo que no hubiera disfrutado igual que en LEB Plata o EBA. Dudo que alguien haya disfrutado del baloncesto más que yo”.



Clubes en los que ha militado Jorge Jiménez



Cat.Inferiores: Parque Cataluña y Real Madrid

1997/99: Adecco Estudiantes (Junior)

1999/01: Adecco Estudiantes(Liga EBA)

2001/04: Peñas CAI deHuesca (Liga EBA)

2004/06: Aguas de ValenciaGandía (LEB Plata)

2006/08: Aguas de ValenciaGandía (LEB Oro)

2008/09: CB Illescas (LEBOro)

2008/09: Aguas de ValenciaGandía (LEB Oro)

2009/11: Melilla Baloncesto (LEB Oro)

2011/12: Menorca Básquet (LEB Oro)

2013/14: CCE Sant Lluis (1ª División)

2014/15: CCE Sant Lluis (Liga EBA)

2015/16: CCE Sant Lluis (1ª División)

2016/17: CCE Sant Lluis (Liga EBA)

2017/18: Básquet Menorca (Liga EBA)

2018/19: Básquet Menorca (LEB Plata)

2019/20: Básquet Menorca (LEB Plata)

2020/21: Básquet Menorca (LEB Plata)

2021/22: Básquet Menorca (LEB Plata)