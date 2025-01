El Atlético Baleares se plantea jugar en el Estadio Balear los sábados por la tarde

El Atlético Baleares volvió a la competición con mal sabor, en su estreno de 2025 cayó en Barcelona ante el Europa por un claro 3-1 en un mal partido en el que el gol de la honrilla lo marcaba Nuha Marong.

Precisamente, el delantero deja el Atlético Baleares, una noticia que ha sorprendido porque, pese a que el rendimiento de Nuha no estaba siendo bueno, el equipo no va sobrado de delanteros. En este momento tiene lesionado a Florin Andone, su mejor atacante, para dos o tres semanas por una lesión muscular, lleva meses sin poder contar con Jaume Tovar, quien protagoniza la noticia positiva al entrenar ya con el grupo, y queda Sergio Moreno. Además el parte de lesiones es largo.

No obstante, la explicación es que el club está en negociaciones para incorporar un extremo a la plantilla y no tenía fichas disponibles, sólo sub 23. El atacante podría ser el mallorquín Ángel Sánchez, que está en el Ourense. También suena Toni Soler del Avilés, según informaba Pedro Bonet. Además, el club quiere incorporar un portero ante las lesiones que está teniendo Jagoba y con perspectivas al futuro, es decir, no sería tan solo un fichaje para este medio año de competición.

Pero lo más novedoso en el Atlético Baleares es el planteamiento que se está haciendo el club para cambiar el horario de sus partidos. Este fin de semana, los balearicos reciben al Lleida en uno de los partidos destacados del grupo III de la Segunda RFEF, tercero contra quinto. El equipo blanquiazul es tercero a tres puntos del líder, el Sant Andreu, en esa primera plaza ansiada por el equipo de Jaume Mut. Es sin duda el objetivo de esta temporada.

El encuentro ante el Lleida será el sábado a las 18:30h en el Estadio Balear y precisamente este es el horario que se plantea el club para los siguientes partidos en casa. Ya gustó la experiencia en el derbi ante el Mallorca B, que fue también en horario nocturno y creen en el club que dicho horario que genera un mejor ambiente, distinto al del domingo por la mañana, y que puede propiciar también una mejor asistencia.

En todo caso es una idea en estudio y habrá que ver si el club puede finalmente llevarla a la práctica y cómo responde la afición balearica este sábado.