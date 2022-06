La Asociación de veteranos del RCD Mallorca premia a Luis García

La Asociación de veteranos del RCD Mallorca ha distinguido al ex técnico bermellón, Luis García Plaza, con la insignia de oro de la Asociación, en el transcurso de una comida que tuvo lugar en el día de ayer, según ha informado la propia Asociación que preside Francisco "Chichi" Soler.

El acto contó con ex jugadores como Higuera, Riado, Forteza, Manolo, Andreu Mir, Campoy, Quini o el vicepresidente de dicha Asociación, Juanjo Dobla, que hizo entrega al técnico de la insignia. Luis García ha destacado por su integración completa en la isla en esta etapa como entrenador del RCD Mallorca y de hecho está mostrándose muy activo estos días que permanece de vacaciones en la isla a la espera de incorporarse al Deportivo Alavés para iniciar la pretemporada. Sin ir más lejos ayer mismo mostraba imágenes suyas ascendiendo en bicicleta el alto de Galilea dándolo todo.

El homenaje estaba previsto desde el ascenso pero por falta de fechas no se había podido hacer. No pudieron asistir tanto el ex presidente de la Asociación Julià Mir o mismo presidente, Chichi Soler.

Luis García dejó el día de su emotiva despedida la puerta abierta a un retorno en el futuro y mostró su gran agradecimiento al club por haber podido trabajar en la isla esa temporada y media. A pesar de la tirantez con el club en el día de su despedida y algún dardo enviado al director deportivo Pablo Ortells sobre el gasto en fichajes, el técnico se muestra muy cercano al club y entorno.