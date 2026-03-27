"Tener a Iniesta en el ciclismo es el regalo perfecto, un historia de amor"

Cristian Prudhomme, director del Tour de Francia, ha estado en Barcelona en las últimas horas. Ayer dio el pistoletazo a la cuenta atrás de 100 días, que son los que restan para que arranque la ronda gala en las calles de la capital catalana. Hoy, Prudhomme, acompañado de Miguel Induráin, embajador de Vueling, se han metido en las tripas del Airbus 320 que la compañía barcelonesa ha vinilado con los colores del Tour y del Gran Départ, en una alianza única y especial. Este avión personalizado empezará mañana a volar para que el mundo sepa que el 4 de julio Barcelona será la capital mundial del ciclismo... y el 5, Tarragona, y el 6 Granollers... y así en decenas de municipios que ya esperan en vilo su momento. Prudhomme ha atendido las preguntas de la Cadena COPE.

Barcelona y Pogacar

“Es un aliciente recibir a Pogacar en Barcelona, porque esta ciudad lo tiene todo. El prestigio de la ciudad, las rampas del final en Montjuïc, de las dos primeras etapas. Es una etapa hecha para los favoritos de la general. No sé si será Pogacar con Vingegaard, a Pogacar con Van der Poel o con Healy, pero los mejores corredores del mundo no solo van a pasar con el pelotón sino que se van a jugar el primer maillot de líder del Tour. Y además es una magnífica coincidencia que sea también después de que en la Sagrada Familia se haya colocado la torre más alta”.

Paul Seixas

“Tendremos que esperar. Es puro talento, una estrella. Ya le dije que no le tendría en cuenta si no viene a este Tour porque tiene 19 años y debe estar protegido. Pero claro le vi escapado durante 42 kilómetros en Ardèche y ahora también se lo voy a tener en cuenta si decide correr el Tour. Hay que tener paciencia, con él. Es evidente que hay que protegerle pero es un puro talento que hace muchos años que no tenemos en Francia”.

Iniesta y el NSN

“Es un binomio perfecto, que lo podíamos soñar y ahora lo tenemos en realidad. Cuando un futbolista como Andrés Iniesta, de su talento, y valores que encarna tanto un club como el Barcelona quiere liderar un equipo ciclista se convierte una regalo que nos tiene los ojos llenos de amor. Un regalo para el Tour. Y para todos”.

Campeones...

“El ciclismo de países fundadores como Italia, Francia, Luxemburgo, Bélgica o España necesita campeones. Es vital . Lo vimos en la pandemia. Pudimos hacer una temporada gracias a la Vuelta, al Giro... Necesitamos grandes campeones”.

Volta a Catalunya

“La Volta es una prueba formidable. Una de las mas antiguas del mundo. La primera vez que mi a Cavendish en mi vida fue aquí, encima del podio. Es magnífica, completamente arraigada a su territorio. Mi amigo Rubén Peris la organiza a la perfección. La Volta tiene una conexión especial con la Vuelta, con Javier Guillén, que precisamente está aquí hoy. Pruebas como la Volta o la Vuelta al País Vasco son indispensables”.